Bir senelik anket grafiği: ‘Cumhur ittifakı’ eridi, ‘millet’ farkı iyice açtı

MAK Araştırma’nın bir senelik anket grafiğine göre, ‘cumhur ittifakı’yla ‘millet ittifakı’ arasındaki fark 0,3 puandan 17,2’ye çıktı.

Fotoğraflar: AA

Genel seçimlere bir seneden az kaldı.

Son dönemki anketlerde cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor. Anketlerde AKP’nin yüzde 30’luk psikolojik sınırın altına düştüğü görülüyor. Araştırmacılar AKP’nin çekirdek seçmenini de kaybetmeye başladığını aktarıyor.

MAK Araştırma’nın bir senelik anket grafiği AKP ve MHP’nin son bir senede eridiğini gösteriyor.

Grafik: MAK Araştırma

Haziran 2021 anketinde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 42,4 iken AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’ yüzde 42,7’ydi. Bir sene sonraysa ‘millet ittifakı’nın oyu yüzde 51,3’e çıkarken, ‘cumhur ittifakı’ eriyerek yüzde 34,1’e düştü.

Beş anketin haziran ortalaması

Altı araştırma şirketinin bu yıl düzenlediği anketlere göre AKP’deki erime sürüyor. Diken’in derlediği verilere göre İYİ Parti oylarını bütün anketlerde artırırken, CHP bazı araştırmalarda artık birinci parti.

Haziran çalışmaları yayımlanan Avrasya, MetroPOLL, Aksoy, ORC, Yöneylem şirketlerinin anket ortalaması şöyle: