Nebati, KYK bursuyla övündü ama enflasyonu unuttu: Aslında geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burslarına ilişkin yıllara göre ‘artış’la övünürken enflasyonu görmezden geldi.

2003’te 65 lira olan KYK ücretiyle iki çeyrek altın alınabilirken, şimdi 850 TL’ye bir tane bile çeyrek altın alınamıyor.

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Nebati, 2002’de lisans öğrencilerine 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine 135 TL aylık öğrenim kredisi verilirken, 2022’de lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700 TL ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 TL burs veya kredi verildiğini belirterek ‘övünmüştü’.

Ama Nebati, enflasyon gerçeğini görmezden geldi. Burs ve kredi miktarları artsa da enflasyon karşısında ezildi ve alım gücü düştü.

Öte yandan KYK Borçluları Hareketi’ne göre 5 milyon 500 bin KYK borçlusu var ve bunların en az 600 bini icralık…

Diken yıllara göre burs/kredi miktarlarını ve alım gücünü derledi.

Burs/kredi bugün ne kadar ediyor?

Yıllara göre ödenen burs/kredi miktarları 2022 hazirana denk gelen miktarla kıyaslandığında, 2002’deki enflasyon koşullarında alınan 45 liralık ödeme, bugünün koşullarında 579 liraya denk geliyor. Yani 2002’nin 45 lirası bugün 579 liralık mal ve hizmet alabiliyor. Buradaki rakamlar Merkez Bankası’nın sitesinde yer alan enflasyon hesaplayıcısı ile belirlenebiliyor.

Yıl KYK Ödemesi (TL) 2022 Haziran (TL) 2002 45 579.51 2003 65 645.09 2004 90 819.98 2005 110 920.89 2006 130 988.32 2007 150 1,050.08 2008 160 1,012.65 2009 180 1,077.44 2010 200 1,104.72 2011 240 1,247.85 2012 260 1,241.72 2013 280 1,234.78 2014 300 1,211.92 2015 330 1,243.52 2016 400 1,400.35 2017 425 1,341.62 2018 470 1,285.85 2019 500 1,182.10 2020 550 1,154.57 2021 650 1,161.02 2022 850 850

Burslarla kaç çeyrek altın alınırdı?

2002’de alınan 45 lirayla neredeyse bir buçuk çeyrek altın alınırken, bugünkü 850 liralık ödemeyle 18 Temmuz itibariyle bir çeyrek altın alınamıyor. Dünyanın derin bir kriz yaşadığı 2008’de dahi alınan 160 liralık ödemeyle en az iki tane çeyrek altın alınabiliyordu.