‘Nebati usulü’ kıyas: Burs 45 liradan 850 liraya çıkmış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter’daki açıklamalarında 2002 bütçesiyle 2022 bütçesini ve öğrencilere verilen bursları karşılaştırdı.

Karşılaştırmada ‘rakamları’ baz alırken ekonomideki gidişatı hesaba katmayan Nebati’ye kullanıcılar tepki gösterdi.

Nebati, sosyal destek alanların sayısındaki artışı da ‘övünç‘ kaynağı olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: Youtube

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, bütçe harcamaları hakkında bilgi veren, eleştirileri yanıtlayan Nebati, bütçeden eğitime ayrılan payı son 20 senede yüzde 9,4’ten yüzde 13,5’e yükselttiklerini ifade etti.

Nebati, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarına ilişkin şunları söyledi:

“KYK vasıtasıyla 2002’de lisans öğrencilerine 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine 135 TL aylık öğrenim kredisi verilirken; 2022’de lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700 TL ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 TL burs veriyoruz.”

Nebati’nin karşılaştırması sosyal medyada tepki çekti.

Bakan Nebati’nin paylaştığı rakamlar, öğrenci burslarında ciddi bir artış yaşanmış gibi gösterse de ekonomideki kriz, söz konusu artışın alım gücünde negatif yönlü bir değişim yaşattığını ortaya koyuyor.

Fark altın fiyatlarıyla hesaplanırsa

2002 yılında 45 TL’lik öğrenci bursuyla 32 TL olan çeyrek altından 1,4 adet alınabilirken bu yıl 850 TL olan öğrenci bursuyla bin 631 TL olan çeyrek altından 0,5 adet alınabiliyor.

Bu ve benzeri karşılaştırmalar yapan sosyal medya kullanıcıları, Nebati’nin tweetini alıntılayarak tepki gösterdi.

Sosyal yardım alanların sayısının artması ‘övünç’ kaynağı oldu

Nebati, sosyal yardım hizmeti verilen yurttaşlar hakkında da ‘artış‘ olduğunu vurguladı: “2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır.”

Bakan Nebati’nin destek almak zorunda kalan yurttaş sayısıyla övünmesiyse, ‘yoksulluğun arttığına’ işaret etmesi nedeniyle tepki çeken ifadelerinden oldu.

Nebati’nin açıklamaları şöyle:

“2002 yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 12 TL burs verilirken; bugün bu rakam 469 TL’dir. 2002’de toplam okul öncesi eğitim kurumu sayısı 2 bin 354 iken, 2022 yılında bu rakam 14 bin 85’e ulaşmıştır. 2002 öncesinde 190 olan yurt sayısı, bugün 779’a yükselmiştir. 2002 öncesindeki 190 yurdun büyük kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan, hemen hepsi yeniden inşa edilmiştir. Böylece yurt yatak kapasitesi de dört kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkmıştır.

2002’de hiç şehir hastanemiz yokken, bugün tıbbi cihazlarla donatılmış şehir hastaneleriyle oldukça güçlü bir sağlık sistemine sahibiz. 2002 yılında sağlık harcamalarının toplam bütçe içindeki payı yüzde 2,5 iken, bugün bu oranı yüzde 6,4’e çıkarttık.

2002 yılında sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1,6 milyar TL iken; 2022 bütçesinde bu kaynağı 100,8 milyar TL seviyesine yükselttik. Ayrıca ek bütçe kanunumuzla sosyal amaçlı harcamalara 44,8 milyar TL daha ek kaynak aktardık. Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145,6 milyar TL’ye ulaşıyor.

2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1,3 iken; bugün bu oranı yüzde 5,1’e çıkarttık. 2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır. Sosyal Yardımlaşmayı Destekleme ve Dayanışma Fonu kapsamında, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yapılan ödemeler düzenli olarak devam etmektedir. Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki kritik rolünün farkındayız. Bu sebeple beşeri ve fiziki kapasitenin artırılmasına önem veriyor, bu yöndeki iyileştirmelere aralıksız devam ediyoruz.”