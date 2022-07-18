CHP’nin Diyarbakır başkanlığına kayyım atandı

Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, zamanında kongre düzenlenmediği gerekçesiyle açılan davada CHP Diyarbakır il başkanlığına kayyım atadı.
Kayyım heyeti olarak Muzaffer Değer, Behçet Gezer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu atandı.
Heyetteki Muzaffer Değer, daha önce CHP Diyarbakır il başkanlığı yapmıştı.
Değer, 2011’de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Dersim özrünün’ ardından özür dilemiş ve görevden alınmıştı.
Görevden alınan il başkanı Gönül Gezer şunları kaydetti: “Değerli basın mensubu arkadaşlar kayyum atandığına dair haber düşmüş evet doğru ama istinaf yolu açık ve genel merkez benimle, benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı, genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler mahkeme karar vermiş.”