Çiftçinin enflasyonu yüzde 148,9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çiftçinin enflasyonu olarak bilinen Tarım-ÜFE’yi açıkladı. Buna göre, hazirana ait Tarım-ÜFE, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 148,9 ve geçen senenin aralık ayına göre yüzde 98,84 artarken, bir önceki aya göre 0,66 azaldı. 12 aylık ortalama da yüzde 67,98 oldu.

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TÜİK verilerine göre bir önceki aya göre tarım, avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler yüzde 0,91, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetler yüzde 3,32 azaldı, balık ve diğer balıkçılık ürünleri yüzde 15,48 arttı.

Fotoğraf: TÜİK

Tarım-ÜFE, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 154,97, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 100,17 ve bir önceki aya göre yüzde 16,18 artmıştı. 12 aylık ortalama da yüzde 57,05 olarak açıklanmıştı.