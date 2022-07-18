İstanbul Analytics kışı işaret etti: Dolar 22’yi zorlayabilir

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki değer kaybı sürerken, uzmanlar Türkiye’nin yakın süreçte ödemeler dengesi krizine girmesini ve dolar/TL kurunun 20-22 seviyelerini zorlamasını bekliyor.

Fotoğraf: AA

Haziran sonunda 17,54 seviyesini gören dolar/TL kuru, BDDK’nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlaması sonrası 16,03’e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17,5’e doğru kademeli yükseldi.

Bugün 17,59 seviyesini gören dolar/TL kuru, saat 10:18 itibariyle 17,43’ten işlem görüyor. Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası da (CDS) 900’e dayanırken uzmanlar, doların daha da yükseleceğine işaret etti.

‘Krize doğru gidiyor’

İstanbul Analytics bu sabah yayımladığı raporunda, doların yakın süreçte 20-22 seviyelerine yükselebileceğine dikkat çekti.

Türkiye’nin turizm gelirlerinin arttığı ağustosta olmasa da kış aylarında ödemeler dengesi krizine doğru gittiğinin kaydedildiği raporda, “Sermaye kontrolleri hayata geçmeden dolar/TL’de 20-22 düzeyini sınanması çok yüksek olasılık” dendi.

Türkiye ne hedefliyordu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin’den feyz aldığı ‘yeni ekonomi modeli’nde düşük faizle ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedefliyordu. Böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomiyle TL’nin döviz karşısında değer kazanacağı öngörülüyordu. Bu kapsamda faiz oranı birkaç ay üst üste düşürüldükten sonra yüzde 14’te sabitlendi. Ancak beklenen olmadı. TL’nin değer kaybı sürerken enflasyon her geçen ay daha da artıyor. Ekonomideki diğer göstergelerse tepetaklak.