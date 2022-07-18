TTB’den doktorları ‘Öldürmez misin’ diyerek hedef gösteren imama suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya’da görevi başındaki Dr. Ekrem Karakaya’nın silahla öldürülmesi üzerine greve giden sağlık çalışanlarını hedef göstererek, “Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin” diyen imam Ahmet Gür hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, ‘görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘halkın kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlarından kamu davası açılması ve imamın cezalandırılması talep edildi.

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Konya Şehir Hastanesi’nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, görev başındayken, 6 Temmuz’da hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürülmüş, TTB de 7-8 Temmuz tarihlerinde grev kararı almıştı.

Sağlık emekçilerinin eylemlerine polisler sert müdahalede bulunurken, Konya’daki Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür, doktorları, “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin” diyerek hedef göstermesinin ardından görevden alınmıştı. Görevden alınan imama, ‘görev yeri değişikliği’ önerildiği de ortaya çıkmıştı.

TTB’den suç duyurusu

TTB, imam hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. TTB’nin bugünkü açıklamasında, “Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi üzerine 7-8 Temmuz 2022 G(ö)REV eylemlerine katılan hekimleri hedef alan Konya’daki Kayalar Camisi imamı hakkında 12 Temmuz 2022 günü suç duyurusunda bulundu” dendi ve şöyle devam edildi:

“Suç duyurusu metninde, G(ö)REV eylemlerinde acil hastaların, diyaliz hastalarının, acil ve riskli gebelerin, çocuk acillerinin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımının aksatılmadığı, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterildiği hatırlatıldı.

İmamın sözlerinin hekimlerin yaşam hakkının ihlali de dahil her türlü davranışı meşrulaştırmaya çalıştığının vurgulandığı suç duyurusunda; ‘görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘halkın kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlarından kamu davası açılması ve imamın cezalandırılması talep edildi.”