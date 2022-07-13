Doktorları hedef gösteren imama görev yeri değişikliği teklif edilmiş

Konya’da görevi başındaki Dr. Ekrem Karakaya’nın silahla öldürülmesi üzerine greve giden sağlık çalışanlarını hedef alan imama ‘görev yeri değişikliği’ teklif edildiği ortaya çıktı.

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Konya Şehir Hastanesi’nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, görev başındayken, 6 Temmuz’da hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Türk Tabipler Birliği de 7-8 Temmuz tarihlerinde grev kararı almıştı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Konya’da imamlık yapan Ahmet Gür’ün vaazında “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?” diyerek greve katılan doktorları hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Günler sonra imamın açığa alındığı belirtilse de resmi açıklama yapılmamıştı.

Sözcü’den Müslim Evci’nin haberine göre, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Gür’e açığa alınmadan önce ‘görev yeri değişikliği’ teklifinde bulunduklarını söyledi. Öge, “Arkadaşımızla ilgili işlemler başlatılmıştı ve açığa alındı. Arkadaşımız üç günlük idari izindeydi, kendisine görev yeri değişikliği teklif ettik ama ona gerek kalmadan izni bittikten hemen sonra açığa alınma kararı alındı” dedi.