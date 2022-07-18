Meclis Başkanlığı: Resmi olarak 15 Temmuz raporu yok

Meclis Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyonun raporunun akıbetine ilişkin açıklama yayınladı: “Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır.”

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15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Meclis komisyonunun raporunun akıbeti tartışmaları sürüyor. 4 Ekim 2016’da kurulan ve üç aylık çalışma süresi 4 Ocak 2017 tarihinde dolan komisyon için uzatma kararı alınmamıştı.

Komisyonun raporu ise Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmemiş, internet sitesine yüklenmemişti. O tarihten bu yana belirsizliğini koruyan raporun akıbetini Meclis sayfasından sorgulayınca ‘hükümsüzdür’ ibaresiyle karşılaşılmaktaydı.

15 Temmuz’un altıncı yılında bir kez daha gündeme gelen rapora ilişkin Meclis Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada rapor için “TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır” dendi.

Raporun, Genel Kurul’da görüşülmediği hatırlatılarak şunlar yazıldı: “TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 27. Yasama Döneminde TBMM İçtüzüğü’nün 77’nci maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu Meclis Araştırmasına ilişkin olarak TBMM Başkanlığı’nca, 26. Yasama Dönemi’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında, yapılabilecek yeni bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

Komisyon tarafından süresi içerisinde TBMM Başkanlığı’na bir rapor sunulmadığı gibi, çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurul’da görüşme açılması yoluna da gidilmemiştir.

Dolayısıyla, 26. Yasama Döneminde kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu tarafından İçtüzükte öngörülen süre içerisinde tamamlanarak aynı yasama döneminde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve Komisyon üyelerinin, Komisyonda görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, diğer bir ifadeyle TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır.

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 27. Yasama Döneminde TBMM İçtüzüğü’nün 77’nci maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu Meclis Araştırmasına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca, 26. Yasama Dönemi’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında, yapılabilecek yeni bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu Araştırma Komisyonu’nun faaliyetlerine ilişkin en önemli bilgi kaynağını teşkil eden komisyon tutanaklarına, bu kapsamda komisyonda yapılan tartışmalara, milletvekilleri veya komisyona davet edilen kişiler tarafından serdedilen görüşlere internet adresi üzerinden kamuoyunun erişebilmesi mümkün bulunmaktadır.”