Süleyman Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun halasının oğlu Sefa Dönmez Trabzon’da silahlı saldırıya uğradı. Dönmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün aktardığına göre AKP Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, bugün bir tartışma sonucu F.U. adlı kişinin Sefa Dönmez’e tabancayla ateş ettiğini söyledi.

Üç kurşunun isabet ettiği Dönmez, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Soylu da cenazeye katılmak için Trabzon’a hareket etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Öztürk’ün sorusu üzerine şüpheli F.U.’nun yakalandığını söyledi. Vali Ustaoğlu, konuyla ilgili başka bilgi vermedi.