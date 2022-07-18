Yeni Şafak ‘hedefi tutturdu’: AKP’li eski İBB başkanının ‘hukuksuzluklarını’ yazdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Kadir Topbaş’ın istifa etmesinin ardından belediye meclisindeki seçimlerde AKP’lilerin oylarıyla İBB başkanlığına seçilen Mevlüt Uysal hakkında ‘yolsuzluk’ haberi yaptı.

Haberde, AKP’li eski İBB başkanı Uysal’ın, HSK ve Danıştay’da bazı isimlere baskı kurarak yakınındaki şirketlere imtiyaz sağladığı, ‘hukuksuz’ şekilde ‘adrese teslim ihaleler’ düzenlediği ve yargıyı etkisine almak için üst düzey hükümet yöneticilerini devreye soktuğu iddia edildi.

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AKP’ye yakın Albayrak grubuna ait gazetenin haberinde, koltuğunu seçimle Ekrem İmamoğlu’na bırakan Uysal’ın yolsuzlukları anlatıldı.

Haberi ‘Ankara kulisleri’ne dayandıran gazete, 1,5 yıl görev yapan Uysal’ın bu sürede edindiği nüfuzunu kullanıp yargıya ve bakanlıklara baskı kurarak gelir elde ettiğini, bunu yaparken de üst düzey hükümet görevlilerini kullandığını yazdı.

Haberde şunlar kaydedildi: “Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Uysal, hem hukukçu kimliği hem eski ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldı. Yine birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor. Uysal özellikle adrese teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor.

AKP’liler rahatsızmış

Mevlüt Uysal’ın yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtiliyor. Uysal’a, İBB Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’na devrettikten sonra hiçbir siyasi görev verilmedi. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Uysal’ın perde arkasından iş takipçiliği yapması AK Parti’de birçok çevreyi de rahatsız ediyor.”

Yeni Şafak, 19 Mayıs 2021’deki manşetiyle Naci Ağbal’ı hedef göstermişti.

Yeni Şafak’ın MB ayarı hatırlandı

Yeni Şafak, 19 Mart 2021’de Merkez Bankası Naci Ağbal hakkında attığı “Bu operasyonu kim adına çektiniz” manşeti çok konuşulmuş, gecesinde de Ağbal görevden alınmıştı.

Görevden alınan Ağbal’ın yerine o dönem Yeni Şafak’ta yazan Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.