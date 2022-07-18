İçkide bir gruba yüzde 20 zam: Biraya da bekleniyor

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye yüzde 15-20 aralığında zam geldiğini duyurdu.

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Asgari ücretin 5 bin 500 TL’ye çıkarılmasıyla beraber hemen hemen her ürüne zam yapılıyor. İçkiye gelen zamların da ardı arkası kesilmiyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, bugün itibariyle bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine geldiğini söyledi.

Sözcü’ye konuşan Aybaş, zam oranının yüzde 15-20 aralığında değiştiğini belirtti. Bu, sene başından bu yana beşinci zam.

Ocak ve marttaki zamlardan sonra mayıs ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 zam gelmişti. Temmuz başındaysa bir içki grubuna ait şaraplar ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

‘Neredeyse her ay zam’

Geçen seneye kadar yılda bir kez ya da altı ayda bir zamlanan içkilerin bu sene neredeyse her ay zamlandığına dikkat çeken Aybaş, “Gelen zamların hızına biz de yetişemez olduk” dedi.

Aybaş, bu ay itibariyle biraya da zam beklendiğini ama hem yapılacak zamların hem de zam oranlarının henüz netleşmediğini kaydetti. Aybaş ayrıca, içkideki yeni fiyat listesini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

‘Yaşam tarzına müdahale’

Vatandaşlar içkiye sık sık getirilen zamların yaşam tarzına yönelik müdahale olduğunu sosyal medyada dile getirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki aylarda bu eleştiriyi destekleyen şu ifadeleri kullanmıştı: “Alkol ve sigarada vergiyi devamlı artırıyoruz, bundan dolayı çok rahatsızlar. Yani suluda artırıyoruz hem de sigarada falan artırıyoruz. Fakat hayret. Aç sefil geziyor ama rakıyı, birayı almaktan geri durmuyorlar.”