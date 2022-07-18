Anket: AKP’liler, ‘sürtük’ için ‘Milletin dili’ diyen Erdoğan’ı onaylamadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Milletin diliyle konuştuk” diyerek savunduğu ‘sürtük’ ifadesi, karşılık görmedi.

MetroPOLL’ün anketinde katılımcıların yüzde 83’ü “Sürtük, hakarettir” derken, yüzde 72,3’ü de Erdoğan’ın bu sözleri kullanmasının doğru olmadığını söyledi. AKP’lilerin yüzde 70,5’i ‘sürtük’ ifadesinin hakaret olduğunu kabul ederken, yüzde 51,8’i de Erdoğan’ın bunu kullanmasını doğru bulmadı.

Fotoğraf: Reuters-AA-Diken

Erdoğan’ın, Gezi eylemlerini hedef alırken sarf ettiği ‘sürtük’ ifadesi tepki çekmiş, Erdoğan daha sonra “Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik” demişti.

AKP’lilere göre hakaret

Ankete göre Erdoğan’ın bu sözlerine AKP’lilerin yarısından fazlası katılamadı.

MetroPOLL’ün 11-15 Haziran tarihleri arasında düzenlediği, ‘siyasette ‘sürtük’ tartışması’ anketinde, katılımcılara, “Sizce birisine ‘sürtük’ demek hakaret midir” diye soruldu. Genel katılımcıların yüzde 83’ü, ‘sürtük’ ifadesinin hakaret olduğunu söylerken, AKP’liler de bu oran yüzde 70,5 oldu.

Ankete katılan MHP’lilerin yüzde 80,6’sı, Saadet Partisi seçmenlerinin yüzde 72,3’ü hakaret olduğunu söylerken, tüm partilerde bu oran yüzde 90’a yakın.

AKP’lilerin yarısından fazlası katılmıyor

Katılımcılara Erdoğan’ın bu sözleri Gezi eylemcilerine söylemesinin doğru olup olmadığı da soruldu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi protestolarına katılan yurttaşlara ‘sürtük’ demesini doğru buluyor musunuz” sorusuna yanıt veren genel katılımcıların yüzde 76,8’i “Doğru bulmuyorum” derken, yüzde 18,2’si de “Doğru buluyorum” dedi.

AKP’lilerin yüzde 51,8’i Erdoğan’ın bu sözlerini doğru bulmadığını, yüzde 39,4’ü de doğru bulduğunu söylerken, yüzde 8,8’i fikir belirtmedi. Ankette bir diğer dikkat çeken oransa Saadet Partisi seçmeninde kaydedildi. Buna göre Saadet Partili seçmenlerin yüzde 48,2’si, MHP’lilerin de yüzde 26,8’i Erdoğan’ın yurttaşlara ‘sürtük’ demesini doğru buldu.

Diğer parti seçmelerinin yine yüzde 90’a yakını Erdoğan’ın bu sözlerini doğru bulmadığını söyledi.