‘Milletin dili’ demişti: Erdoğan’ın ‘sürtük’ ifadesi AKP tabanında destek bulmuş

Aksoy Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 39’u Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlara ”Sürtük” demesine destek verdi. Bu oran AKP seçmeni arasında yüzde 71,4 oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için ”Sürtük” demişti. Gelen tepkiler üzerine bir açıklamada daha bulunan cumhurbaşkanı sözlerini şöyle savunmuştu: ”Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik.”

Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy Cumhuriyet’te kaleme aldığı yazıda şirketin ülke genelinden 1067 kişiyle düzenledği araştırmasına dair verileri paylaştı.

En çok AKP, en az HDP destekledi

Buna göre, katılımcıların yüzde 39’u Erdoğan’ın üslubunu desteklerken, yüzde 50,8’i desteklemiyor. AKP seçmeninde destekleyenlerin oranı yüzde 71,4’ken, desteklemeyenlerin oranı yüzde 20,5. CHP’de yüzde 89,9 desteklemiyor. Desteklemeyenlerde en yüksek oran yüzde 90,7’le HDP seçmeninde. MHP’lilerin yüzde 61,8’i destek sunarken, yüzde 32,4’ü desteklemiyor.