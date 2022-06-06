Erdoğan’a ‘sürtük’ tepkisi: 40 yıl çalıştım, açız, üstüne de sürtük olduk, adalet mi bu?

Ekonomik krizden bunalan bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlara “Sürtük” demesine tepkisini “Biz açız. Üstüne de bak sürtük olduk. 40 sene çalıştım, vergi ödedim.Sonucunu da aldım, sürtük oldum” sözleriyle anlattı.

Erdoğan geçen hafta grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için şunları söylemişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Kanal Dünya adlı Youtube kanalına konuşan vatandaş Erdoğan’ın sözlerine “Adalet mi bu” diye çıkıştı:

“Biz açız. Üstüne de bak sürtük olduk. 40 sene çalıştım, vergi ödedim. Sonucunu da aldım, sürtük oldum. Bravo bana. Halk ekmeği kuyruklarında bekliyoruz. Ekmek yok, aş yok. 2 bin 500 lira emekli parasıyla dilenci olduk. Suriyeliler istediği gibi yaşıyor. Hastaneye gidiyor yaşıyorlar. Bankaların önünde fişlerini gösterip paraları alıyorlar. Biz ne yapıyoruz?

Gezi’ye gittik hakkımızı aradık diye sürtük olduk. Adalet mi bu? Benim İngilizce öğretmeni kızım 10 senedir oturuyor. Yüzünde yaralar çıktı. Psikologda tedavi görüyor. Oğlum üniversiteyi bitirdi. Akşam masaya bir koydu, masayı devirdi; ‘Ben nerde iş bulacağım’ diye. Adalet mi? Hak mı?“