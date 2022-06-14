Danıştay’daki İstanbul Sözleşmesi davasında ‘sürtük’ atışması

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararına karşı Danıştay’da açılan davaların esastan görülmesine devam ediliyor.

Bugünkü duruşmada söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözücüsü Sera Kadıgil’le mahkeme başkanı arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlara yönelik kullandığı ‘sürtük’ ifadesi nedeniyle atışma çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla feshedildi.

Bunun üzerine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10’uncu Dairesi, 29 Haziran 2021’de yürütmenin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti; bu karara itirazın da 18 Kasım 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddine karar verildi.

İptal için Danıştay’da açılan davalar devam ediyor.

Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TİP ve baroların da aralarında olduğu 15 kişi ve kurumun itirazı değerlendirilecek.

Duruşma savcısı değişti

Öncekilerde olduğu gibi çok sayıda kadın bugünkü duruşmayı izlemek üzere Ankara’daki Danıştay salonunu doldurdu. Önceki duruşmalarda sözleşmeden çekilme kararının hukuka aykırı olduğu yönünde mütalaa veren savcı Aytaç Kurt’un yerine savcı Nazlı Yanıkdemir’in bulunduğu görüldü.

‘Çok taraflı sözleşmelerde fesih olamaz’

Duruşmada ilk savunmayı Akşener adına yapan İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel şunları söyledi: ”Geçen yıl mayısta 17 kadın öldürüldü. Bu verileri öldürülen kadınların listesi olarak değil de Türk kadınının başarı listesi olarak vermek isterdim. Sözleşmeden çıkma kararı şiddet faillerine cesaret vermiştir. Bu cesareti kırmak sayın heyetin elindedir. Heyete güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğuna inancımız vardır.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adına savunma yapan avukat Hülya Gülbahar’sa şöyle konuştu: “Kadına karşı şiddetin sistemsel, politik ve hukuksal olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanının savunmanı sürekli olarak ‘fesih’ kelimesinden bahsediyor. Savunman sürekli İngilizce ve Fransızca kelimelerle yabancı dil kültürünün iyi olduğunu göstermeye çalışıyor. Kendisini ayıplıyorum. Çünkü biz de o kadar İngilizce biliyoruz. Neden kavram kargaşası yaratılıyor, uzatılıyor? Anayasa’nın 90’ıncı maddesi çok açık. Çok taraflı sözleşmelerde fesih olamaz.”

‘Kendisi bizlere sürtük diyor ama’

Duruşmada, TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’le mahkeme başkanı arasında ‘sürtük’ tartışması da çıktı.

“Bir parlamento mensubu olarak şunu ifade etmek istedim. İstanbul Sözleşmesi önümüze geldiğinde tüm milletvekilleri olarak sözleşmenin oy birliği ile kabul edilmesi gerektiğine karar verdik. Usul ve yetkide paralellik ilkesi gereği, bu sözleşmeden tek bir herifin lafı ile çıkabileceğimizi sanmıyorum” diyen Kadıgil’e mahkeme başkanı “Sayın cumhurbaşkanın şahsına söz söylemeyelim” yanıtını verdi.

Kadıgil de bunun üzerine “Kendisi bizlere sürtük diyor ama” diye konuştu.

Kadıgil’in bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı.