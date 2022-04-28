Danıştay savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hukuka aykırı

Danıştay savcısı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ‘hukuka aykırı’ olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Mart 2021’de İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin bir gecede çekilmesinin iptali için Danıştay’a 200’ün üzerinde dava açılmıştı.

Danıştay 10’uncu Daire, 28 Haziran 2021 tarihinde sözleşmeden çıkılması kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davaları reddetmişti.

Kararın iptali istemiyle açılan davanın duruşmaları Danıştay’da görüldü.

Danıştay savcısı duruşmada tarafların savunmalarının ardından bildirdiği esas hakkındaki görüşte, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Danıştay’ın bir ay içinde kararını vermesi bekleniyor. Karar yazılı olarak açıklanacak.

Duruşmayı takip eden gazeteci Sibel Yükler’in paylaştığı fotoğrafa göre mahkeme heyeti altı erkek bir kadın hakimden oluşuyordu.

#istanbulsözleşmesi'nin fesih kararına ilişkin yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle örgütlerin, kadınların, baroların, stk'ların açtıkları 200’ü aşkın davadan 10 davanın duruşması, bugün danıştay'da görülecek. heyet, konferans salonuna geldi. (09.52) pic.twitter.com/sXrWRHCSk7 — sibel yükler (@sibelyukler) April 28, 2022

Yükler’in aktardığına göre heyet başkanı Yılmaz Akçil duruşma başlarken, “Danıştay tarihinde bir ilk. bu kadar kalabalık bir duruşma ilk kez yapıyoruz” dedi.

Duruşmaya Türkiye’nin 73 barosundan 1000’den fazla kadın avukat katılma talebiyle başvurmuştu.