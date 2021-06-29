Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptal talebine ret

Danıştay 10’uncu Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.
Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart’ta cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmişti. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş kararı kınamıştı. Kadın hakları savunucuları birçok ilde eylem düzenlemişti.
Türkiye’nin 1 Temmuz’da İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını öngören cumhurbaşkanı kararıyla ilgili, Danıştay 10’uncu Dairesi’nde CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının aralarında bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından davalar açıldı. Dava dilekçelerinde, ‘kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması’ talep edildi.
Danıştay 10’uncu Dairesi, davalar hakkında nihai kararını verdi. Verilen kararda, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.
Dairenin üç üyesinin çoğunluk görüşüne, iki üye katılmayarak karşı oy yazdı.