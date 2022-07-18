Maden işçileri özelleştirmeye karşı iş bıraktı: Yeter, Soma’dan elinizi çekin

Soma’daki maden işçileri, Eynez açık ocak bölgesindeki özelleştirmeye karşı iş bırakarak, “Bu saatten sonra hiçbir yabancı aracın geçişine izin vermeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Dilek Omaklılar/Evrensel

Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesinde linyit kömürü üretilen Eynez açık ocak bölgesindeki özelleştirmeye karşı işçiler iş bıraktı.

ELİ bünyesindeki Eynez açık ocağın bir bölümünün Yeni Anadolu şirketine devredilmesine karşı nöbet usulü eylemlerini sürdüren maden işçileri, Soma Cenkyeri maden yolu güvenlik kantarları bölgesinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Evrensel’de yer alan habere göre burada ilk sözü alan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Tamer Küçükgençay, şunları söyledi: “Tüm ülkeye sesleniyorum, Soma açık ocaklarına hep birlikte karşı çıkalım. Biz özelleştirmeye karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yeter Soma’dan elinizi çekin. Soma’yı kazalar olunca hatırlamayın. Bırakın açık ocaklarda kamu çalışsın.”

‘Peşkeştir’

Küçükgençay’dan sonra konuşan sendikanın Soma şube başkanı Şevket Şahin “Özelleştirmenin adı peşkeştir. Daha önceki panolarda da gördük. Biz sadece Eynez’e, ELİ’ye değil biz ülkenin her alanındaki yoksula, emekçiye sahip çıkıyoruz” dedi.

Programlarının belli olduğunu belirten Şahin, bu saatten sonra Eynez’in içinden hiçbir yabancı aracın geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.