ODTÜ’lülerin planı hazır: Önce eylem sonra alternatif mezuniyet

MEHMET BARAN KILIÇ

ODTÜ’lü öğrenciler, ‘kayyım’ Verşan Kök’ün Devrim Stadyumu’nda geleneksel olarak düzenlenen toplu mezuniyet ve geçidini iptal etmesinden sonra izleyecekleri yol haritasını büyük oranda belirledi.

Öğrenciler, resmi mezuniyetin düzenlenmesi için rektörlüğe protesto düzenleyerek çağrıda bulunacak. Eğer olumlu cevap gelmezse alternatif mezuniyet için kollar sıvanacak.

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra toplu mezuniyet töreni ODTÜ’de de engellendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ODTÜ’ye rektör atanan ‘kayyım’ Verşan Kök, ‘güvenlik’ gerekçesiyle mizaha ve politik eleştirilere sahne olan ve pankartlarla düzenlenen ODTÜ kültürünün önemli bir parçası toplu mezuniyet töreni ve geçidini bir e-postayla iptal etmişti.

Mezuniyetin iptaliyle ilgili e-posta

10 Temmuz’da Diken’e konuşan ODTÜ’lüler ‘protestoları engellemek için bu karar alındı’ diyerek nihai hedefin mezuniyeti ve geçidi Devrim Stadyumu’nda düzenlemek olduğunu ama nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz bir birlik oluşmadığını söylemişlerdi.

Diken’e son durumu aktaran ODTÜ’lüler, yol haritalarının büyük oranda belli olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Önce protesto, yoksa alternatif mezuniyet

Diken’e öncesinde konuşan öğrenciler “Geçmiş dönemlerde, protestolar sayesinde öğrencilerin haklarını geri aldığı çok oldu” demişti. ODTÜ’lüler, buradan yola çıkarak ilk önce rektörlüğe yönelik protesto düzenleyecekler ve mezuniyetin resmi olarak Devrim Stadyumu’nda yapılması için çağrıda bulunacak. Eğer rektörlük çağrıya cevap vermezse öğrenciler 2021’de olduğu gibi alternatif mezuniyet düzenleyecek.

Şu anki plana göre protesto 30 Temmuz’da, olumlu cevap gelmediği taktirde alternatif mezuniyet 6 Ağustos’ta düzenlenecek.

‘Akademisyenlerin desteğini almaya çalışıyoruz’

Diken’e konuşan öğrenciler akademisyenlerin desteğini almak için çalıştıklarını belirterek “Bazı zamanlarda yalnız hissettiğimizi düşünüyoruz. Bundan dolayı hocalarımızla konuştuk ve fiili olarak bizi desteklemeleri için çağrıda bulunduk” dedi.

Geçen günlerde, ODTÜ matematik bölümü sitesinde mezuniyeti Devrim’de düzenlemeye çağırarak, öğrencilerin yanında olduğunu ilan etmişti. Bugün de bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümleri de öğrencilere destek açıklamasında bulundu. Öğrencilerin aktardığına göre çeşitli bölümlerin hocaları konuyu hala tartışıyor ve destek açıklamaları ilerleyen günlerde artabilir.

Öğrenciler, tüm bileşenleri mezuniyete sahip çıkmaya çağırmıştı.

ODTÜ Matematik Bölümü’nün yayımladığı metin

Öte yandan, elektrik elektronik bölümünden bir hoca, önceden, öğrencilere attığı e-postada “Protestolar Verşan Kök’ü rencide ediyor” diyerek toplu mezuniyetin iptal edilmesini savunmuştu. E-postada, iptal kararında hocaların, idarenin ve öğrencilerin görüşlerinin etkili olduğunu iddia etmişti.

Öğrenciler, idareye karşı ellerinin daha güçlü olması için akademisyenlerin desteğini almaya çalışıyor.

Toplantılar hala devam ediyor

Diken’e konuşan öğrencilerin belirttiğine göre yol haritasının ana hatlarıyla belli oldu ama kesinleşmeyen bazı konular için toplantılar devam ediyor. Örneğin en son dün kitlesel bir toplantı düzenlendi.