Boğaziçi’nden sonra ODTÜ’de de mezuniyet töreni ‘protesto endişesi’yle iptal

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlüğü, okulun Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet törenini ‘farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği’ gerekçesiyle iptal etti.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde de iki gün önceki mezuniyet rektörlükçe iptal edilmiş, öğrenciler güvenlik müdahalesine rağmen kendi inisiyatifiyle alternatif mezuniyet töreni düzenlemişti.

ODTÜ’de her yıl Devrim Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet töreni öğrencilerin siyasi ve mizahi içerikli pankartlarıyla gündeme geliyor.

Rektörlüğün öğrencilere gönderdiği mesajda özetle şöyle dendi: “Olumsuz çabaların, Stadyum’da düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz.

Her ne kadar içinde bulunduğumuz dönemde de planlanan uygulama, törenlerin Stadyum’da devam etmesi yönünde olduysa da bize ulaşan bilgiler sonucunda bunun özellikle güvenlik sebepleriyle mümkün olamayacağı noktasına gelinmiştir. Ek güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu hale getiren durumların kampüsümüzün herhangi bir yerinde gerçekleşmesi hepimize büyük üzüntü yaşatırken, Diploma Törenimiz sırasında Stadyum’da böyle bir durumun oluşması ihtimalinin bile kabul edilemez olduğu açıktır.”