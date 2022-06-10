ODTÜ’deki Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Polis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) Onur Yürüyüşü’ne plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda gözaltı olduğu bildiriliyor.
Rektörlük, üniversite kampüsü içerisinde 10’uncu kez düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
Yasağa rağmen ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’nın düzenlediği yürüyüş için yüzlerce öğrenci kimya bölümü önünde bir araya geldi. Üniversiteye çok sayıda çevik polis ve TOMA getirildi.
Yürüyüşe müdahale eden polis birçok öğrenciyi döverek gözaltına aldı, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.
Dayanışmanın aktardığına göre en az 16 kişinin gözaltına alındığı belirlendi.
Polis, kütüphaneye sığınan öğrencileri de gözaltına almaya başladı.
Müdahaleyi takip eden Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri öğrencileri serbest bırakmaya çağırdı.
Evrensel’in aktardığına göre öğrenciler kampüste pek çok noktaya ‘dağılarak’ basın açıklaması okudu:
- Bugün, daha önceki ODTÜ Onur Yürüyüşleri’nde de olduğu gibi 10. ODTÜ Onur Yürüyüşü için kayyum rektörün tüm faşist, ötekileştiren ve fobik dayatmalarına karşı hatırlayın, alışın, gitmiyoruz demek için buradayız.
- Biz lubunyalar, 20 Mayıs’ta Boğaziçi Onur Yürüyüşü’ne saldıran gücü tanıyoruz, bu saldırı tüm lubunyalara yapılmış bir saldırıdır. Bu güç, aynı zamanda kampüslerimizde bizleri kısıtlayan, hedef gösteren, şiddet uygulayan gücün ta kendisidir.
- Yaşam alanlarımız olan yurtlar dahil olmak üzere kampüsün her alanında karşılaştığımız fobi, ötekileştirme ve baskılamanın asıl sorumlusunun fobik kayyum rektör Verşan Kök olduğunun hepimiz farkındayız ve tüm bunlara karşın “Hatırla!” diyoruz.
- Kayyum baskısına karşın kampüslerde mücadele veren lubunyaları “Hatırla!”, LGBTİ+fobiyi “Hatırla!”; barınma, çalışma ve yaşama hakkı gözetilmeyen lubunyaları “Hatırla!”; trans cinayetlerini “Hatırla!”, trans intiharlarını “Hatırla!”; Hande Kader’i, Eylül Cansın’ı, Hande Buse Şeker’i, Ahmet Yıldız’ı, Okyanus Efe’yi, Zirve Soylu’yu, Didem Akay’ı “Hatırla!” demeye her anımızda olduğu gibi bugün, burada da devam ediyoruz.
- Hayatlarımızın, varlığımızın ve özgürlüğümüzün bu fobik, ötekileştiren ve hedef gösteren baskılarla kısıtlanmaya çalışılmasına karşın biz “Her yürüyüşümüz Onur Yürüyüşü”, “Alışın, her yerdeyiz, varız ve gitmiyoruz” diyerek direnmeye, boyun eğmemeye ve bu sözlerimizi her seferinde “Hatırlatmaya” devam ediyor; fobik kayyuma, baskıcı iktidara, faşist düzene karşı “Hatırla!” diyoruz.”