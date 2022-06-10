ODTÜ’deki Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Polis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) Onur Yürüyüşü’ne plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda gözaltı olduğu bildiriliyor.

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Rektörlük, üniversite kampüsü içerisinde 10’uncu kez düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Yasağa rağmen ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’nın düzenlediği yürüyüş için yüzlerce öğrenci kimya bölümü önünde bir araya geldi. Üniversiteye çok sayıda çevik polis ve TOMA getirildi.

Yürüyüşe müdahale eden polis birçok öğrenciyi döverek gözaltına aldı, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

tw: polis şiddeti, işkence



Polis ODTÜ Onur Yürüyüşü'nde işkenceye devam ediyor#OnuncuODTÜOnurYürüyüşü pic.twitter.com/pOaooVyhzV — ÜniKuir (@unikuir) June 10, 2022

Dayanışmanın aktardığına göre en az 16 kişinin gözaltına alındığı belirlendi.

Ankara emniyeti, şehri işkencehaneye çevirdiği yetmiyormuş gibi ODTÜ kampüsünde de öğrencileri yerlerde sürüklüyor. İşkence suçunda zaman aşımı yoktur. Gözaltılar Derhal Serbest Bırakılsın! #odtüonuryürüyüşü #onuryürüyüşü pic.twitter.com/9zTg5XVGV9 — ÇHD Ankara Şube (@chdankara) June 10, 2022

Öğrenciler işkence ile gözaltına alınıyor.#odtüonuryürüyüşü pic.twitter.com/aOhs8rrjKb — ÇHD Ankara Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (@ChdAnkaraKadin) June 10, 2022

Polis, kütüphaneye sığınan öğrencileri de gözaltına almaya başladı.

Müdahaleyi takip eden Uluslararası Af Örgütü, yetkilileri öğrencileri serbest bırakmaya çağırdı.

Tekrar ediyoruz. Hiç kimse barışçıl toplanma özgürlüğü hakkını kullandığı için gözaltına alınmalı. #OnuncuODTÜOnurYürüyüşü’ne yapılan müdahaleye son verilmeli ve gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakılmalıdır. pic.twitter.com/WziDMMfkME — Amnesty Turkey (@aforgutu) June 10, 2022

Evrensel’in aktardığına göre öğrenciler kampüste pek çok noktaya ‘dağılarak’ basın açıklaması okudu:

Bugün, daha önceki ODTÜ Onur Yürüyüşleri’nde de olduğu gibi 10. ODTÜ Onur Yürüyüşü için kayyum rektörün tüm faşist, ötekileştiren ve fobik dayatmalarına karşı hatırlayın, alışın, gitmiyoruz demek için buradayız.

Biz lubunyalar, 20 Mayıs’ta Boğaziçi Onur Yürüyüşü’ne saldıran gücü tanıyoruz, bu saldırı tüm lubunyalara yapılmış bir saldırıdır. Bu güç, aynı zamanda kampüslerimizde bizleri kısıtlayan, hedef gösteren, şiddet uygulayan gücün ta kendisidir.

Yaşam alanlarımız olan yurtlar dahil olmak üzere kampüsün her alanında karşılaştığımız fobi, ötekileştirme ve baskılamanın asıl sorumlusunun fobik kayyum rektör Verşan Kök olduğunun hepimiz farkındayız ve tüm bunlara karşın “Hatırla!” diyoruz.

Kayyum baskısına karşın kampüslerde mücadele veren lubunyaları “Hatırla!”, LGBTİ+fobiyi “Hatırla!”; barınma, çalışma ve yaşama hakkı gözetilmeyen lubunyaları “Hatırla!”; trans cinayetlerini “Hatırla!”, trans intiharlarını “Hatırla!”; Hande Kader’i, Eylül Cansın’ı, Hande Buse Şeker’i, Ahmet Yıldız’ı, Okyanus Efe’yi, Zirve Soylu’yu, Didem Akay’ı “Hatırla!” demeye her anımızda olduğu gibi bugün, burada da devam ediyoruz.