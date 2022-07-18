Vergi gelirleri fırlayınca bütçe yılın ilk yarısında fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazirana ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini açıkladı. Buna göre bütçe haziranda 31,1 milyar TL açık, son altı ayda da 93,6 milyar TL fazla verdi.

Haziranda vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,4 oranında artarak 152,64 milyar TL’ye ulaştı.

Vergi geliri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artarak 1 trilyon 33 milyar 791 milyon TL kaydedildi.

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Mayısta bütçede 144 milyar TL fazla kaydedilirken, faiz dışı dengede de 18,3 milyar TL’lik açık verildi.

Bakanlığın verilerine göre haziranda merkezi yönetim bütçe giderleri 212,1 milyar TL, bütçe gelirleri 181 milyar TL oldu.

Geçen ay bütçe giderlerinin, 12,77 milyar TL’sini faiz harcamalarından, 199,31 milyar TL’si se faiz dışı harcamalardan oluştu.

Gelirler geçen yıla göre düştü, vergi gelirleri arttı

Bütçe gelirlerleriyse 0,9 puan düştü.

Haziranda vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,4 oranında artarak 152,64 milyar TL kaydedildi.

Bütçe 2021’in ocak-haziran döneminde 32,54 milyar TL açık verirken, bu yılın ilk yarısında 93,56 milyar TL fazla verdi.

Geçen yıl ilk altı ayda 58,33 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yıl 228,21 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

Vergi gelirleri bir yılda iki kattan fazla arttı

Son altı ayda vergi gelirleriyse 1 trilyon 33 milyar 791 milyon TL olarak kaydedildi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde hazine vergilerden 496 milyar 940 milyon TL gelir elde etmişti.