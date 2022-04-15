Harcama ikiye katlandı, MB’den de kar payı gelmeyince, bütçe 69 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi martta 68,97 milyar TL açık verdi. Bütçe giderleri geçen seneye göre ikiye katlandı.

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Bütçe, Merkez Bankası’ndan (MB) gelen kar aktarımının güçlü etkisiyle şubatta 69,7 milyar TL fazla vermişti. Ocakta da 30 milyar TL fazla vardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, verilerine göre martta merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar TL, bütçe gelirleri 156 milyar TL ve bütçe açığı 68 milyar 972 milyon TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 198 milyar TL ve faiz dışı açık 42 milyar 34 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe giderleri ikiye katladı

2022’de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten martta 224 milyar 939 milyon TL harcandı. Geçen yılın aynı ayındaysa 111 milyar 164 milyon TL harcanmıştı.

Yani bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 102,3 oranında arttı.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranıysa 2021’de yüzde 8,3’ken 2022’de yüzde 12,8 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,3 oranında artarak 198 milyar 1 milyon TL kaydedildi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranıysa 2021’de yüzde 8,3’ken 2022’de yüzde 13,1 olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirlerindeki artış yüzde 16

2021’de mart bütçe gelirleri 134 milyar 927 milyon TL’yken 2022’nin aynı ayında yüzde 15,6 oranında artarak 155 milyar 967 milyon TL olarak açıklandı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin mart gerçekleşme oranı 2021’de yüzde 12,3’ken 2022’de yüzde 10,6 oldu.