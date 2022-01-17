Yıllık bütçe açığının dörtte üçü aralık ayında kaydedildi

Türkiye’nin bütçe dengesi 2021 yılında 192,2 milyar TL açık verdi.

2021 yılı bütçesinde bütçe açığı 245 milyar lira öngörülmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe gelirleri 2021’de önceki yıla kıyasla yüzde 36,8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 32,9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı yüzde 9,7 arttı ve 192 milyar 244 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2021’de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 135 milyar 71 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 100,9 artışla 280 milyar 814 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 145 milyar 743 milyon lira hesaplandı.