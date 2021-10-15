2022’de bütçe açığı 278 milyar lira öngörüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022’de 300 milyar liraya yakın bütçe açığı öngörüldüğünü söyledi.

Oktay, bugün Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı sarayında ‘2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne dair bilgi verdi.

Buna göre 224 kamu idaresi için hazırlanan bütçede 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira gider, 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira gelir hesaplandı. Bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü.

Oktay, şunları söyledi: “2022 bütçemizin yüzde 15,6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız.”