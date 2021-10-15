Bütçe açığı eylülde 23,6 milyar lira

Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 23,6 milyar lira açık verdi. Ağustosta bütçede artan vergi geliriyle birlikte 40,8 milyar lira fazla oluşmuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, eylülde merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar lira, bütçe gelirleri ise 117,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar lira, faiz dışı açık ise 9,5 milyar lira oldu.

Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3, bütçe gelirleri ise yüzde yüzde 49,4 arttı.

Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında artarak 95 milyar 619 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül dönemi

Ocak-eylül dönemi merkezi yönetim bütçe giderleri 1.051,7 milyar TL, bütçe gelirleri ise 990,6 milyar lira oldu. Bu dönem aralığında bütçe açığı 61,1 milyar lira.

Ocak-eylül döneminde faiz dışı bütçe giderleri 909,4 milyar lira olurken faiz dışı fazla ise 81,2 milyar lira çıktı.