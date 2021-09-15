Bütçe ağustosta vergi gelirindeki artışla fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla verdi. Bütçede görülen fazlada vergi gelirlerindeki artış önemli rol oynadı.

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Temmuz ayında bütçe dengesinde açık 45,8 milyar TL ile aylık bazda rekor kırmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ağustos ayında bütçe giderleri 105,7 milyar TL, bütçe gelirleri 146,5 milyar TL oldu. Faiz dışı denge ise 54,49 milyar lira fazla verdi.

Vergi gelirleri ise yıllık yüzde 33 artışla 131,1 milyar TL kaydedildi.

Sekiz aylık açık 37,5 milyar TL

Yılın sekiz aylık dönemi dikkate alındığında bütçe açığı 37,5 milyar TL oldu.

2021 yılı ocak-ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 910,1 milyar TL, bütçe gelirleri 872,6 milyar TL, aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 782 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 90,7 milyar TL kaydedildi.