Bütçe açığı haziranda katlandı

Merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 25,03 milyar lira açık verdi. Ocak-haziran döneminde bütçe açığı ise 32,5 milyar lira. Mayıs rakamlarında bütçe açığı 13,4 milyar lira, ocak-mayıs döneminde ise 7,5 milyar lira olarak kayda geçmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan verilere göre haziranda merkezi yönetim bütçe giderleri 113,4 milyar TL, bütçe gelirleri 88,3 milyar TL.

Ortaya çıkan bütçe açığı ise 25 milyar TL.

Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL olurken faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL olarak kayda geçti.

İlk altı aylık bütçe açığı 32,5 milyar TL

2021 yılı ocak-haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 663,4 milyar lira, bütçe gelirleri ise 630,8 milyar lira.

Bu aralıkta ortaya çıkan bütçe açığı da 32,5 milyar lira.

Ocak-haziran döneminde faiz dışı bütçe giderleri 572,5 milyar lira olarak kaydedilirken, faiz dışı fazla ise 58,3 milyar lira olarak açıklandı.

2021 yılı bütçesinde bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmüştü. Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 13,4 milyar lira açık verirken, bu rakam Ocak-mayıs döneminde 7,5 milyar lirayı bulmuştu. Yılın ilk 5 ayında bütçe açığının 7,5 milyar TL’de kalmasında Merkez Bankası’ndan vaktinden önce aktarılan kâr tutarları etkili oldu.