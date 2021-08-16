Temmuzda bütçe açığı rekor kırdı

Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe açığı 45,8 milyar lira ile aylık bazda rekor kırdı. Yedi aylık açık ise 80 milyar lira seviyesine ulaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 95 milyar 275 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 21,4 artışla 141 milyar 79 milyon liraya çıktı.

Temmuzda faiz dışı bütçe giderleri 117,4 milyar lira ve faiz dışı açık ise 22,2 milyar lira kaydedildi.

Yedi aylık bütçe açığı ise 78 milyar 344 milyon liraya ulaştı. Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 yükselerek 726 milyar 96 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 18,1 artarak 804 milyar 440 milyon liraya çıktı.

Yedi ayda faiz dışı bütçe giderleri 689,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 36,2 milyar lira kaydedildi.

2021 yılı bütçesinde bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmüştü. Yılın ilk aylarında bütçe açığının düşük kalmasında Merkez Bankası’ndan aktarılan kar payı etkili olmuştu.