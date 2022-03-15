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Yaramazlara biraz batar!

Bütçe, MB’den kar aktarımıyla fazla verdi


Merkezi yönetim bütçesi Merkez Bankası’ndan (MB) gelen kar aktarımının güçlü etkisiyle şubatta 69,7 milyar TL fazla verdi.

Fotoğraf: AA

Bütçe ocakta da 30 milyar TL fazla vermişti.


Şubatta merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleriyse 270,6 milyar TL. Faiz dışı fazla 113,4 milyar TL.

Şubatta MB’nin kar ve yedek akçe avans aktarımıysa 49,3 milyar TL.

Ayrıca artan vergi gelirleri ve kur korumalı mevduat da bütçe fazlasında etkili unsurlar.

Bütçe açığı beklentisi güçlü

Hükümetin önümüzdeki süreçte enflasyon ve kur üzerinde oluşan baskıyı, bütçe açığını artırarak hafifletebileceği belirtiliyor.

Ayrıca TL’de oluşacak değer kayıplarının, büyüklüğü 557 milyar lirayı bulan KKM nedeniyle bütçe üzerinde ek maliyet yaratma ihtimali de var.

Vergi gelirleri artınca bütçe ocakta fazla verdi

Yıllık bütçe açığının dörtte üçü aralık ayında kaydedildi

2022’de bütçe açığı 278 milyar lira öngörüldü

 

 

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