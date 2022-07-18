İstanbul Analytics’ten sonra SocGen de yıl sonunda dolar/TL’yi 22’de öngördü

Dolar/TL bu yılın en yüksek seviyesini test ederken, küresel bankalar da gelişen ülke para birimlerine analizlerinde Türk lirasına ayrı yer ayırıyor. Bu bankalardan birisi de Fransız Société Générale oldu. Banka yıl sonunda dolar/TL’nin 22 seviyesinde olacağını öngördü.

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Haziran sonunda 17,54 seviyesini gören dolar/TL kuru, BDDK’nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlaması sonrası 16,03’e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17,5’e doğru kademeli yükseldi.

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası da (CDS) 900’e dayanırken uzmanlar, doların daha da yükseleceğine işaret etti.

Dolar/TL saat 22:17 itibariyle 17,4’ten işlem görüyor.

İstanbul Analytics bu sabah yayımladığı raporunda, doların yakın süreçte 20-22 seviyelerine yükselebileceğine dikkat çekmişti.

‘Kısa vadede gelişen ülke para birimlerini daha fazla sorun bekliyor‘

Fransız Société Générale (SocGen) ABD’de resesyon ihtimalinin önümüzdeki birkaç ay daha piyasayı domine etmesini beklediklerini belirtirken aralarında TL’nin de bulunduğu birçok gelişen ülke para birimine karşı dolar tavsiye etti.

BloombergHT’nin aktardığına göre Phoenix Kalen liderliğindeki banka stratejistleri tarafından hazırlanan bilgi notunda, “Kısa vadede gelişen ülke para birimlerini daha fazla sorun bekliyor” ifadelerine yer verilirken düşen ABD büyüme beklentileri ve zayıflayan Çin ekonomik verilerinin yakında gelişen ülkelerin büyüme beklentilerine olumsuz yansıyacağı vurgulandı.

SocGen ekonomistleri Latin Amerika ülkeleri para birimlerinin baskı altında kalmaya devam edeceğini belirtirken Çin’de para birimine müdahalenin son dönemde kayıpların bir kısmını tersine çevirdiğini fakat düşüş eğilimini tersine çeviremeyeceği öngördü.

Türkiye ne hedefliyordu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin’den feyz aldığı ‘yeni ekonomi modeli’nde düşük faizle ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedefliyordu. Böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomiyle TL’nin döviz karşısında değer kazanacağı öngörülüyordu. Bu kapsamda faiz oranı birkaç ay üst üste düşürüldükten sonra yüzde 14’te sabitlendi. Ancak beklenen olmadı. TL’nin değer kaybı sürerken enflasyon her geçen ay daha da artıyor. Ekonomideki diğer göstergelerse tepetaklak.