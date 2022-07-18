Nebati ‘Sadece bizde değil’ dese de Türkiye, benzin zammında şampiyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini belirtti.

Nebati, artışların sadece Türkiye’de yaşanmadığı konusunda da veryansın etti: “Bu istenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür”.

Ancak veriler bakanı yalanlıyor. Çünkü Türkiye’deki artış hızı diğer ülkelerden çok daha fazla.

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Brent petrolün fiyatı 18 Temmuz 2021’de 68 dolardı. Şimdiyse bu 103 dolar. Yani artış yüzde 50.

Türkiye’de 95 oktan benzinin litre fiyatı indirimlere rağmen 23,66 TL seviyesinde. Temmuz 2021’de ortalama benzin fiyatı 7,84 TL’ydi. Yani fiyatlar üç kattan daha fazla arttı.

Rusya savaşı sonrası fiyatlar birçok ülkede yükselse de hiçbir ülkede Türkiye’deki kadar artmadı.

Örneğin Almanya’da 2021’de ortalama benzin fiyatı 1,46 avroydu. Şimdiyse bu fiyat 1,82 avro oldu. Yani artış yüzde 32.

Üstelik Türkiye’de çalışanların çoğunluğunun aldığı maaş olan asgari ücretle (5 bin 500TL ) 232 litre benzin alınabiliyorken, bu oranın yüzde 6 olduğu Almanya’da asgari ücretle (1584 avro) 870 litre benzin alınabiliyor.

Bu verileri görmek istemeyen Bakan Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini belirterek “Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir” dedi.

Oysa Türkiye, akaryakıt üzerinde en çok gelir vergisi uygulayan ülkelerden birisi.

