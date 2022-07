Şeyh öldü, tarikat karıştı: Cübbeli’ye ‘Kasetlerini patlatırız’ tehdidi

İsmailağa tarikatının liderlerinden Saadeddin Ustaosmanoğlu, ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü ‘kaset’le tehdit etti: “Erkeksen şeyhliğini ilan et; et de kasetlerini patlatalım.”

İsmailağa tarikatının lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 23 Haziran’da ölmüş, cenazesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi katılmıştı.

Seçimlerden önce AKP’ye açık desteklerini sunan tarikatlardan İsmailağa’da Ustaosmanoğlu’nun ‘ölüm döşeğinde’ başlayan ‘yeni lider kim olacak’ tartışması Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası şiddetlenmişti.

Daha önce ortaya çıkan görüntülerde Cübbeli Ahmet ile Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun hastanedeki Mahmut Ustaosmanoğlu’ndan isim almaya çalıştığı görülmüştü.

Cübbeli’ye ‘kaset’ tehdidi

Tarikattaki tartışmalar sonlanmazken, Saadeddin Ustaosmanoğlu’ndan Cübbeli Ahmet’e çarpıcı mesajlar gönderildi. Tarikatlarına ait bir YouTube kanalında konuşan Ustaosmanoğlu, Cübbeli’yi ‘kaset’le tehdit etti.

“Erkeksen şeyhliğini ilan et; et de kasetlerini patlatalım” diyen Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet’e şunları dedi: “Erkeksen şeyhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu; çok meraklısın çünkü. Erkeksen şeyhliğini ilan et; et de kasetlerini patlatalım. Açık söylüyorum; şeyhliğini ilan et. 2009’da ‘efendi hazretleri’ hayattayken kime biat ettin? Soru bir. Tarikat icazetini kimden aldın. Sorunun cevabını vereceğiz. Biz vereceğiz; kasetlerle vereceğiz hem de. Kasetlerle vereceğiz. Sen yine kezzabi nokta nazarında yoluna devam edeceksin.”