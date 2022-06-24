Erdoğan, Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Dün ölen İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetin üst düzey isimleri katıldı.

Törende CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve eski başbakanlardan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da vardı.

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Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

Fatih Camisi’nde Cuma Namazı ve ardından cenaze namazı kılındı.

Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP lideri Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski adalet bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM başkanı İsmail Kahraman, Bilal Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldı.