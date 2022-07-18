Kaftancıoğlu hakkındaki koruma kararı yine kaldırıldı: Papatya falına çevirdiniz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın hakkındaki ‘koruma kararı’nı kaldırdığını duyurdu: “İçişleri Bakanlığı papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık.”

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Kaftancıoğlu hakkındaki ‘koruma kararı’ İçişleri Bakanlığı’nca yine kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımında artık tahsis edilse de korumaları kabul etmeyeceğini söyleyen Kaftancıoğlu, şunları dedi: “İçişleri Bakanlığı, papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!”