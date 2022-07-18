Bakan yardımcısı Tekirdağ’da: Tırtıl istilası öyle çok ürkütücü değil

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Tekirdağ’da 70 dönüm ayçiçeği tarlasında çayır tırtılı istilası görüldüğünü söyleyerek, “Mücadelede tam sonucu görmek için birkaç güne daha ihtiyacımız var” dedi.

Fotoğraf: CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun

Trakya’da ayçiçeği tarlaları çayır tırtıl istilası altında. Bazı alanlarda mısırda da görülen çayır tırtılı ürüne büyük zarar veriyor.

Çayır tırtılı ayçiçeğinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına zarar veriyor. Zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara neden oluyor. Daha önce 2012’de ayçiçeğinde çayır tırtılı görülmüştü. Üreticiler o dönemde tırtılın daha az görüldüğünü, bu yılas çok daha yaygın olduğunu ifade ediyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tarlaların doğal afet bölgesi ilan edilmesini isteyerek çiftçinin ilaç ve drone parasının karşılanmasını talep etmişti. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Çiftçilerimizin taleplerine anında karşılık vererek devletimizin yanında olduklarını gösterdik” dese de ürünleri zarar gören çiftçilerse ilgisizlikten şikayetçi.

Tekirdağ Vali Aziz Yıldırım’ı ziyaret eden Pakdil, daha sonra valilik salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Basına kapalı toplantıda bakan yardımcısı, çalışmalarla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilerinden bilgi aldı.

Tespit: Popülasyonda patlama oldu

Pakdil, toplantının ardından Bıyıkali Mahallesi’nde çayır tırtılının görüldüğü ayçiçeği tarlalarını inceledi.

AA’nın aktardığına göre daha sonra gazetecilere konuşan Pakdil, şunları dedi: “Sahada arkadaşlarımız yeni etkilenen alanları da geziyor. Yeni etkilenen alanlar olursa orada da ilaçlama çalışması yapılacak. Mücadelede tam sonucu görmek için birkaç güne daha ihtiyacımız var. İllere göre değişiyor ama Tekirdağ’da 70 bin dönüm alanda etkili.

Bunun da büyük kısmı ilaçlandı. Yeni bir yayılma olup olmadığını takip ediyoruz. Bu çalışma sadece bu seneye yönelik bir çalışma değil. Bu sene popülasyonda bir patlama oldu. Bunu fark ettik çiftçilerimizle birlikte mücadelesini yapıyoruz. Çiftçilerimizde gayret içerisindeler onlara da teşekkür ediyorum.”

‘Öyle çok ürkütücü bir tablo yok’

Pakdil, ilaçlama çalışmalarının sonucunun birkaç güne kadar görüleceğinin altını çizerek, şunları dedi: “Tekirdağ’da 70 bin dönüm tabi bunda değişik derecelerde etkilenme var, bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Tekirdağ’da 1 milyon 600 bin dekar alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görse ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor, etkilenme farklı derecelerde yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok.”

İstanbul ve Çanakkale’de de risk var

Her ne kadar bakan yardımcısı endişe etmese de İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, özellikle Çatalca ilçesinin bazı mahallelerinde yoğun olmak üzere yağlık ayçiçeği ekili alanlarında temmuz başında gözlemlenen yoğun kelebek çıkışının ardından çayır tırtılı istilası ve zararı yaşandığının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

“Çayır Tırtılı zararlısına karşı dikkatli olalım” diye uyaran Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dört ilçede çayır tırtılı tespit edildiğini bildirdi.

İl müdürlüğünün sitesinde konuya ilişkin şunlar dendi: “Yapılan tespit ve inceleme sonucunda yaptığımız değerlendirme neticesinde; zararlının yaşam döngüsü de dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi adına çok büyük önem arz ettiği, bundan dolayı üreticilerimizin ayçiçeği ekili alanlarını sık sık kontrol etmeleri zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zamanda yer aletleri ve insansız hava araçları (drone) ile vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir.

Üreticilerimizin başta ayçiçeği ekili olan tarlalarını her gün kontrol ederek, bir bitkide 3 ile 5 adet veya metrekarede 20 adet larva görüldüğünde ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapması gerekmektedir. Özellikle yabancı ot mücadelesi yapılmayan tarla sınırları ve konukçu yabancı ot (Sirken otu) bulunan tarla ve açık alanlarda ilaçlama yapılmalıdır. (Bitki Koruma Ürünleri teknik talimatında deltamethrin 25 g./l. etken maddeli ilaçlar 25cc/100 lt su olarak tavsiye edilmektedir.)

Çayır Tırtılı zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimizin Ayçiçeklerinin çiçek döneminde olması nedeni ile ilaçlama yapacakları bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmeleri ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapmaları büyük önem arz etmektedir.”