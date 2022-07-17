CHP’li vekil, tırtılların istila ettiği ayçiçeği tarlalarından seslendi: Afet bölgesi ilan edin

Tekirdağ’da tırtılların istila ettiği ayçiçeği tarlalarından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye seslenen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Doğal afet bölgesi ilan edin ki çiftçimiz biraz nefes alsın. Görünen tablo içler acısı” dedi.

Fotoğraf: CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun

Trakya’da ayçiçeği tarlaları çayır tırtıl istilası altında. Bazı alanlarda mısırda da görülen çayır tırtılı ürüne büyük zarar veriyor.

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre çayır tırtılı ayçiçeğinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına zarar veriyor. Zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara neden oluyor. Daha önce 2012 yılında ayçiçeğinde çayır tırtılı görülmüştü. Üreticiler o dönemde tırtılın daha az görüldüğünü, bu yıl ise çok daha yaygın olduğunu ifade ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 13 Temmuz 2022’de ‘Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı(Loxostege Sticticalis) Mücadelesi Hakkında’ başlığıyla yedi il valiliğine genelge göndererek çayır tırtılı ile mücadelede İnsansız Hava Araçlarının(İHA), zirai drone kullanılmasına izin verildiğini bildirdi.

‘Arılara zarar verilmemeli’

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ayçiçeği tarlalarındaki incelemelerde, üreticilerle, ziraat odası başkanları ile görüşmelerinde konunun önemine dikkat çekti: “Birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi için önem arz ettiğinden, kendi ayçiçeği tarlarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zaman içerisinde yer aletleri ve insansız hava araçları (dron) kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir.”

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Trakya’da tırtıl alarmı



– Ayçiçeğinde çayır tırtılına önlem alınmazsa verimde büyük kayıp yaşanacak



– Bakanlık 7 ilde drone kullanımına izin verdi fakat yeterli drone yok



– Çiftçi endişeli



Ayçiçeği ve mısırda tırtıl alarmı pic.twitter.com/dRke8UZRaX — Mukadderat Gencer (@M05424272902) July 16, 2022

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arıcıların uyarılarak bilgi verilmesi ve ilaçlamaların arıların aktif olmadığı saatlerde yapılması gerektiği konusunda da uyardı.

CHP’li Aygun: İlaç fiyatları birden artmış, ilaçlamayla ilgili drone bulmak çok zor

CHP’li Aygun, Tekirdağ’daki bir ayçiçeği tarlasında bugün bitkilere dadanan tırtılları göstererek Vahit Kirişci’ye şöyle seslendi: “Ankara’da oturmayı bırak, gel Trakya’ya. Tekirdağ’da, Edirne’de, Kırklareli’nde sarı çiçeğimize musallat olan çayır tırtılını yerinde gör ve bölgeyi doğal afet bölgesi ilan et diyoruz. Doğal afet bölgesi ilan edin ki çiftçimiz biraz nefes alsın. Görünen tablo içler acısı. Ayçiçeğinde fotosentezi sağlayan yeşil aksam tamamen bitmiş durumda. Bu bitkiden verim almak o kadar kolay değil.

Fotoğraf: AA

Geldiğimiz noktada çiftçilerimiz dertleriyle baş başa. İlaç fiyatları birden artmış, ilaçlamayla ilgili drone bulmak çok zor. Acil kriz masası oluşturun, işi tek bir elden yürütün. Bunu için de Sayın Bakan, acil olarak Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ne gelin ki bu bölgedeki çiftçilerimizin en büyük geçim kaynağı olan ve yaklaşık 800 bin ton ayçiçeği üretimi yapan Trakya’da çiftçilerin dertlerini görün. Yarın yan tarlada ne olacağı belli değil. Tüm Trakya’daki tarlalara musallat olan bu zararlı çayır tırtılı, çiftçimizin şu anda korkulu rüyası. Çiftçimiz ne yapacağını, nasıl işlem yapacağını bilmiyor.

TRAKYA’DA SARI GELİNE ÇAYIR TIRTILI İSTİLASI BAŞLADI

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞCİ'YE SESLENİYORUM:

800 BİN TON AYÇİÇEK TEHLİKEDE!

BURAYI AFET BÖLGESİ İLAN EDİN

ACİLEN KRİZ MASASI KURUN

TARIMSAL SİGORTA, TÜM MASRAFLARI KARŞILASIN!@VahitKirisci pic.twitter.com/c9j0xzJThO — İlhami Özcan AYGUN (@ilhamiOzcanAygn) July 17, 2022

‘Vatandaş, şu anda ne ilaç bulursa onu kullanmaya çalışıyor‘

Ortada kalmış, tek başına çare arıyor. Vatandaş, şu anda ne ilaç bulursa onu kullanmaya çalışıyor. Yakın zamanda can kaybı olursa bunun hesabını hiç kimse veremez. Çiftçi, bulduğu sırt pompasıyla, değişik yöntemlerle çare arıyor. Çözüm için ya uçakları uçurun ya da tek bir elden drone kullanımını sağlayın. Ülkenin neresinde ne kadar drone varsa Trakya’ya getirin. Çiftçimizin tek bir elden bu işlemi yapmasını sağlayın.

AKP’li vekil ‘Anında karşılık verdik’ dese de çiftçiler ilgisizlikten şikayetçi

Çayır tırtılı nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerse ilgisizlikten şikayetçi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ve il müdürlüklerinin drone kullanımına izin verildiğini ancak drone bulamadıklarını belirten üreticiler şöyle konuştu: “Çiftçide drone yok. Kısa zamanda herkes tarlasını ilaçlamak istiyor ama hem drone yok. Hem de çok pahalı. Camilerden duyurular yapılıyor, ilaç kullanın, drone kullanın deniliyor. Bizim gücümüz drone almaya, ilaç almaya yetmiyor. Tırtıl çok yaygın. Bölgede afet yaşanıyor. Devlet bölgede etkin bir mücadele yaparsa ancak bu zararlıyla başa çıkabiliriz.”

Kelebek çok dikkat edin çok tırtıl olacak demiştim hep🥺 trakya tehlikede alarma geçti 😔 pic.twitter.com/PVOQr7pNl7 — ⚫️🦅koyukara 🦅⚪️ (@koyukara1903) July 13, 2022

Bunun yanında Süleymanpaşa ilçesinde çayır tırtılından etkilenen bölgeleri inceleyen AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, kentte sekiz insansız hava aracıyla ekiplerin tarlaları ilaçladığını söyledi: “İlaçların çok etkili olduğunu görüyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik, sonuçlarını gördük. Çiftçilerimizin taleplerine anında karşılık vererek devletimizin yanında olduklarını gösterdik.”

AA’nın aktardığına göre Yel, “Tekirdağ’da bu yıl 1 milyon 600 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu alanın 25 bin dekarında çayır tırtılı zararlısı görülmekte” dedi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıklamasında ise şunlar dendi: “Söz konusu zararlıyla mücadelede üreticilerimizin zarar görmemesi için üreticilerimize, ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yapmaları ve zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede yer aletleri ya da insansız hava araçları (drone) kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı ile mücadele kontrollerine devam edilmektedir.”

Fotoğraf: AA

İstanbul ve Çanakkale’de de risk var

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, özellikle Çatalca ilçesinin bazı mahallelerinde yoğun olmak üzere yağlık ayçiçeği ekiliş alanlarında Temmuz başında gözlemlenen yoğun kelebek çıkışının ardından çayır tırtılı istilası ve zararı yaşandığının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

“Çayır Tırtılı zararlısına karşı dikkatli olalım” diye uyaran Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dört ilçede çayır tırtılı tespit edildiğini bildirdi.

İl müdürlüğünün internet sayfasında konuya ilişkin şunlar dendi:

“Yapılan tespit ve inceleme sonucunda yaptığımız değerlendirme neticesinde; zararlının yaşam döngüsü de dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi adına çok büyük önem arz ettiği, bundan dolayı üreticilerimizin ayçiçeği ekili alanlarını sık sık kontrol etmeleri zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zamanda yer aletleri ve insansız hava araçları (drone) ile vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir.

Üreticilerimizin başta ayçiçeği ekili olan tarlalarını her gün kontrol ederek, bir bitkide 3 ile 5 adet veya metrekarede 20 adet larva görüldüğünde ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapması gerekmektedir. Özellikle yabancı ot mücadelesi yapılmayan tarla sınırları ve konukçu yabancı ot (Sirken otu) bulunan tarla ve açık alanlarda ilaçlama yapılmalıdır. (Bitki Koruma Ürünleri teknik talimatında deltamethrin 25 g./l. etken maddeli ilaçlar 25cc/100 lt su olarak tavsiye edilmektedir.)

Fotoğraf: Aygun

Çayır Tırtılı zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimizin Ayçiçeklerinin çiçek döneminde olması nedeni ile ilaçlama yapacakları bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmeleri ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapmaları büyük önem arz etmektedir.”