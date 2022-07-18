Anket: İktidarın ekonomiyi düzelteceğine olan inanç kayboldu, gözler muhalefette

Anket sonuçlarını paylaşan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici, “Toplumun yüzde 76’sı (Cumhurbaşkanı) Erdoğan yönetiminin ülke ekonomisini düzeltemeyeceğini söylüyor” dedi.

Gezici, ‘Ekonomiyi kim düzeltir’ sorusunun da sonuçlarını paylaştı: “44,8’i ‘millet ittifakı’, yüzde 40,3’ü ‘cumhur ittifak’ı diyor.”

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Genel seçime resmen bir seneden az kaldı ama muhalefet kasımda erken seçim olabileceğini düşünüyor, iktidarsa seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğinde ısrarcı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisinin gelecek seçimlerde ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmiş, seçimle ilgili tam tarih vermeyerek “2023’te yapılacak” demişti.

Son dönemki anketlerdey cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor. Anketlerde AKP’nin yüzde 30’luk psikolojik sınırın altına düştüğü görülüyor. Araştırmacılar AKP’nin çekirdek seçmenini de kaybetmeye başladığını aktarıyor.

Ancak ekonomideki kötü gidişat, oyları eritmeye devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’a konuşan araştırmacı Gezici, ekonomik krizin seçmenle hükümet arasındaki duygusal bağı kopardığını söyledi.

Seçmen muhalefete kulak veriyor

Vatandaşın ekonomik söylemlerde muhalefete kulak vermeye başladığına vurgu yapan Gezici, şu bilgileri paylaştı: “Halka ‘Ekonomiyi kim düzeltir’ diye sorduğumuzda yüzde 44,8’i ‘millet ittifakı’, yüzde 40,3’ü ‘cumhur ittifak’ı diyor. Yüzde 14,9’uysa ‘Kararsızım’ yanıtını veriyor. Kararsızlar genç seçmenler. Halka ‘Ülkenin en önemli sorunu nedir’ diye sorduğumuzda yüzde 74’ü ‘ekonomi’ diyor. Toplumun yüzde 76’sı ise Erdoğan yönetiminin ülke ekonomisini düzeltemeyeceğini söylüyor.”

Devlet yardımıyla geçinen ailelerin sayısının 20 yılda dört kat arttığına dikkat çeken Gezici, şöyle konuştu: “İktidar, mutfaktan geçecek. Bugün halkın yüzde 24’ü devlet yardımlarıyla geçiniyor. Bu, halkın fakirleştiğinin göstergesidir. Seçimlerin sonucunu öfkeli, hayal kırıklığı yaşamış, karamsar ve umutsuz seçmen belirleyecek.”