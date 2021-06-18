Akşam Postası / 18 Haziran 2021

18 yaş üstündekilerin yarısında en az bir doz tamam
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetişkin nüfusunun yarısına en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi.
İstanbul’da aşılama için temmuz hedefi
Prof. Ceyhan’dan bakanlığa: Hint varyantının oranı neden açıklanmıyor?
Pandemiye rağmen göçmen sayısı rekora ulaştı
Almanya, BioNTech aşısı yaptıranlara kapıyı açtı
Rusya, 1 Temmuz’da Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırabilir
Memleketine Covid-19 ‘taşıdı’: 20 kişi karantinada
Dolar/TL’de ‘Fed’ yükselişi devam ediyor
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha erken yükseltebileceğine yönelik ilk işaretleri vermesinin ardından yükselişini sürdürdü.
JP Morgan, büyüme tahminini iki hafta sonra yine yükseltti: Gerekçe hızlı aşılama
Demirtaş: Öfkeye yenilmeyecek, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz
HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir’de parti merkezinde bir çalışanın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının ardından ‘demokratik mücadele’ mesajı verdi.
HDP merkezine saldırının faili tutuklandı
HDP merkezine saldırının faili kamerada
Kılıçdaroğlu, HDP’ye saldırıya ‘isyan etti’; savcılara seslendi
HDP iddianamesinin kabulü istendi
MHP ‘seçim’ şartlarını AKP’ye iletmiş
Seçim kanununda düzenleme yapmaya hazırlanan ‘cumhur ittifakı’nda MHP’nin üç şartını rapor halinde AKP’ye sunduğu bildirildi. Bu şartlar şöyle: “Seçim barajı yüzde 5 olsun. İttifak içi baraj uygulansın. Daraltılmış bölgeye itirazımız var.”
AKP’nin yeni yargı paketi Meclis’te: Adli kontrol ve ifadelere düzenleme
Demirören’e kredi soruldu, Ziraat Bankası müdürü eveleyip geveledi
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding’e kullandırılan krediyle ilgili sorulara net yanıt veremedi.
12 kentte IŞİD operasyonu: 40 kişi gözaltında
Ankara başsavcılığının IŞİD soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 61 kişiden 40’ı gözaltına alındı.
‘FETÖ’den yargılanan yedi kişi botla Yunanistan’a geçerken gözaltına alındı
Af Örgütü: STK’lara baskı daha da arttı
Uluslararası Af Örgütü, Türk hükümetinin yeni yasa ile sivil toplum kuruluşlarını daha fazla baskı altına aldığını belirtti.
Kaçak avlanan iki kişi fotokapana yakalandı: 33 bin lira ceza kesildi
Antalya’daki Güllük Dağı Milli Parkı’nda avlanması yasak yaban keçisi avlayan iki kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından kurulan fotokapana yakalandı. Toplam 33 bin 789 lira para cezası uygulandı.
David Bowie’nin çöplükte bulunup 5 Kanada Doları’na satılan tablosu açık artırmada
Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin, Kanada’da çöplükte bulunduktan sonra 5 Kanada Doları’na satılan tablosu açık artırmada.
Mahkeme, idam mangası olmadığı için iki mahkumun cezasının infazını durdurdu
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde, iki idam mahkumunun cezalarının infazı, idam mangası oluşturulmadığı için durduruldu.
34 kadından Pornhub’a ‘izinsiz içerik’ davası
ABD, Britanya, Kolombiya, Tayland ve Kanada’da yaşayan 34 kadın porno içerikli yayın yapan site Pornhub’a izinleri olmadan videoları yayınlandığı gerekçesiyle dava açtı.