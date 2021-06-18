Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Haziran 2021

18 yaş üstündekilerin yarısında en az bir doz tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetişkin nüfusunun yarısına en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi.

İstanbul’da aşılama için temmuz hedefi

Prof. Ceyhan’dan bakanlığa: Hint varyantının oranı neden açıklanmıyor?

Pandemiye rağmen göçmen sayısı rekora ulaştı

Almanya, BioNTech aşısı yaptıranlara kapıyı açtı

Rusya, 1 Temmuz’da Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırabilir

Memleketine Covid-19 ‘taşıdı’: 20 kişi karantinada

Dolar/TL’de ‘Fed’ yükselişi devam ediyor

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha erken yükseltebileceğine yönelik ilk işaretleri vermesinin ardından yükselişini sürdürdü.


JP Morgan, büyüme tahminini iki hafta sonra yine yükseltti: Gerekçe hızlı aşılama

Demirtaş: Öfkeye yenilmeyecek, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, İzmir’de parti merkezinde bir çalışanın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının ardından ‘demokratik mücadele’ mesajı verdi.

HDP merkezine saldırının faili tutuklandı

HDP merkezine saldırının faili kamerada

Kılıçdaroğlu, HDP’ye saldırıya ‘isyan etti’; savcılara seslendi

HDP iddianamesinin kabulü istendi

Berkin Elvan davası: Sanık polise 16 yıl sekiz ay hapis

MHP ‘seçim’ şartlarını AKP’ye iletmiş

Seçim kanununda düzenleme yapmaya hazırlanan ‘cumhur ittifakı’nda MHP’nin üç şartını rapor halinde AKP’ye sunduğu bildirildi. Bu şartlar şöyle: “Seçim barajı yüzde 5 olsun. İttifak içi baraj uygulansın. Daraltılmış bölgeye itirazımız var.”

AKP’nin yeni yargı paketi Meclis’te: Adli kontrol ve ifadelere düzenleme

Demirören’e kredi soruldu, Ziraat Bankası müdürü eveleyip geveledi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding’e kullandırılan krediyle ilgili sorulara net yanıt veremedi.

‘Bu cezalar lebalep kalabalıklara kesilmedi’ diyen İkizdereliye terör suçlamasıyla gözaltı

12 kentte IŞİD operasyonu: 40 kişi gözaltında

Ankara başsavcılığının IŞİD soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 61 kişiden 40’ı gözaltına alındı.

‘FETÖ’den yargılanan yedi kişi botla Yunanistan’a geçerken gözaltına alındı

Af Örgütü: STK’lara baskı daha da arttı

Uluslararası Af Örgütü, Türk hükümetinin yeni yasa ile sivil toplum kuruluşlarını daha fazla baskı altına aldığını belirtti.

Kaçak avlanan iki kişi fotokapana yakalandı: 33 bin lira ceza kesildi

Fotoğraf: DHA

Antalya’daki Güllük Dağı Milli Parkı’nda avlanması yasak yaban keçisi avlayan iki kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından kurulan fotokapana yakalandı. Toplam 33 bin 789 lira para cezası uygulandı.

David Bowie’nin çöplükte bulunup 5 Kanada Doları’na satılan tablosu açık artırmada

Fotoğraf: Cowley Abbott Müzayede Evi

Britanyalı şarkıcı David Bowie’nin, Kanada’da çöplükte bulunduktan sonra 5 Kanada Doları’na satılan tablosu açık artırmada.

Mahkeme, idam mangası olmadığı için iki mahkumun cezasının infazını durdurdu

Elektrikli sandalye. Fotoğraf: www.thestate.com

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde, iki idam mahkumunun cezalarının infazı, idam mangası oluşturulmadığı için durduruldu.

34 kadından Pornhub’a ‘izinsiz içerik’ davası

ABD, Britanya, Kolombiya, Tayland ve Kanada’da yaşayan 34 kadın porno içerikli yayın yapan site Pornhub’a izinleri olmadan videoları yayınlandığı gerekçesiyle dava açtı.

SON HABERLER

Kaliteli ve uzun yaşam

Tabii ki uzun ve sağlıklı yaşamak güzel.
Tabii ki hem ortak alanlarda sunulabilen olanaklarla, hem de bireysel bilincimizle kaliteli yaşamak, yaşamaya çalışmak güzel.
Ama bir de dolu dolu yaşamak var ki kendi adıma bu üçü arasında benim en kıymet verdiğim.

MHP ‘seçim’ şartlarını AKP’ye iletmiş

Seçim kanununda düzenleme yapmaya hazırlanan ‘cumhur ittifakı’nda MHP’nin üç şartını rapor halinde AKP’ye sunduğu bildirildi. Bu şartlar şöyle: “Seçim barajı yüzde 5 olsun. İttifak içi baraj uygulansın. Daraltılmış bölgeye itirazımız var.”