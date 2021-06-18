‘Bu cezalar lebalep kalabalıklara kesilmedi’ diyen İkizdereliye terör suçlamasıyla gözaltı

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidara yakın Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı direnen köylülerden Dursun Baş ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

İkizderelilerin aktardığı bilgilere göre Dursun Baş'ın hangi örgüte üyelikle suçlandığı bilinmiyor. Ev aramasında suç unsuru bir şey de bulamadı jandarmalar. pic.twitter.com/7J2pjycEFj — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) June 18, 2021

Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde Cengiz İnşaat’ın iş makineleri köylülerin arazisine girmiş ve taş ocağı çalışmasına başlamıştı. Cengiz İnşaat’ın sokağa çıkma yasağını fırsat bildiğini belirten köylüler çalışma alanına giderek eylem başlatmıştı. Bunun üzerine 80 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı para cezası kesilmişti.

Baş ‘Bu cezalar lebalep kalabalıklara kesilmedi’ diye isyan etmişti

Dursun Baş şu ifadeleri kullanmıştı: “Ormanımıza, çaylığımıza gittiğimiz için bu cezalar kesildi. Bizi sindirmek için ceza yazmaya başlamışlar. Ve daha da yazacakları yönünde duyumlar alıyoruz. Bu cezalar sadece İşkencedere’ye yazılmış. Diğer bütün köylerde herkes arazilerdeyken, sokaklar lebalep doluyken yazılmayan cezalar bize burada yazıldı. Biz diyoruz ki bundan sonra direniş varsa umut da var.”

Sabah saatlerinde jandarma mahkeme kararıyla Baş ailesinin evini aradı. Ardından da Dursun Baş’ı gözaltına aldı.

İkizdereli Asuman Fazlıoğlu Baş’ın hiçbir örgütle bağlantısı bulunmadığını belirterek, “Uydurma bir gerekçeyle gözaltına aldılar” dedi.

Jandarmayla tartışma sırasında Dursun Baş’ın eşi Pervin Baş baygınlık geçirdi.

Pervin Baş da cezaları şöyle eleştirmişti: “Kendi malımızda ceza kesiyorlar bize. Onlar geldi girdi bizim malımıza, biz kimsenin malına girmedik, kendi malımızda duruyoruz. Ceza yemesi gereken onlar. 30 senedir bastığımız topraklarda ceza yiyoruz.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülürken, hammadde temin etmek için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç duyulmuş, karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmıştı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı. Cengiz İnşaat yöre halkının direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” diye açıklana yayınlamıştı.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlılık göstermişti..

Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.