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Yaramazlara biraz batar!

Memleketine Covid-19 ‘taşıdı’: 20 kişi karantinada

İstanbul’dan Tokat’a giden ve yeni Covid-19’a yakalandığı anlaşılan kadınla temaslı 20 kişi karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre geçen hafta Tokat’a giden G.A.’ya yakınları ve komşuları ‘hoşgeldin’ ziyaretinde bulundu. Daha sonra G.A. da yakınlarını ziyaret etti.


Bir süre sonra G.A.’nın baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kadının anne ve babasının da virüsü kaptığı belirlendi.

G.A., anne-babası ve temaslı 20 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre Tokat, 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısında 97,51 ile en çok vaka görülen 5’inci şehir.

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Tabii ki uzun ve sağlıklı yaşamak güzel.
Tabii ki hem ortak alanlarda sunulabilen olanaklarla, hem de bireysel bilincimizle kaliteli yaşamak, yaşamaya çalışmak güzel.
Ama bir de dolu dolu yaşamak var ki kendi adıma bu üçü arasında benim en kıymet verdiğim.