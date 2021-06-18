JP Morgan, büyüme tahminini iki hafta sonra yine yükseltti: Gerekçe hızlı aşılama

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan son günlerdeki aşılama hızına dikkat çekerken Türkiye ekonomisinde 2021 için büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 6,8’e yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

Daha haziran başında Türkiye için büyüme tahminini yüzde 4,8’den yüzde 6,1’e çeken JP Morgan, aynı ay içinde bu orana yukarı yönlü güncelleme yapmasına gerekçe olarak Türkiye’nin iki günde nüfusunun yaklaşık yüzde 4,5’ini aşılayabilmesi de bir neden olarak gösterdi.

Türkiye’de Covid-19’a karşı son 24 saatte 1,5 milyona yakın kişiye ilk doz aşı yapıldı. İlk doz aşısını olanların sayısı art arda üçüncü günde de 1 milyonu aştı.

Uzmanlar ekonominin tamamen açılabilmesi için sürü bağışıklığının oluşması gerektiği görüşünde. Bunun içinse toplumda en az yüzde 60 oranında aşılama yapılması gerektiği belirtiliyor.

Aşılama hızındaki artışa rağmen bu oran Türkiye’de henüz yüzde 17 düzeyinde. Ancak son dönemde ağırlıklı olarak kullanılan BioNTech aşısının tek dozunun dahi yüzde 80 üstünde etkinliğe sahip olmasından dolayı toplumsal bağışıklığın beklenenden daha kısa sürede elde edilebileceği düşünülüyor.