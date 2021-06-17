Diken

Yaramazlara biraz batar!

24 saatte 1 milyon 582 bin 232 doz aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Koca, Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler.”


Aşı randevuları pazartesi gecesi tüm kayıtlı çalışanlara da açıldığından beri her gün 1 milyonun üstünde aşılama yapılıyor. Dün itibariyle de 35 yaş üstüne açıldıktan sonra bu rakam iyice arttı.

Türkiye genelinde şu ana kadar 38 milyon 865 bin 253 doz aşı uygulandı. 14. milyon 54 bin 172 kişiyse iki dozu da vurularak aşısını tamamladı. Uzmanlar sürü bağışıklığının kazanılması için toplumda en az yüzde 60 oranında aşılama yapılması gerektiğini söylüyor. Aşılama hızındaki artışa rağmen bu oran Türkiye’de henüz yüzde 17 düzeyinde. Ancak son dönemde ağırlıklı olarak kullanılan BioNTech aşısının tek dozunun dahi yüzde 80 üstünde etkinliğe sahip olmasından dolayı toplumsal bağışıklığın daha kısa sürede elde edilebileceği düşünülüyor.

24 saatte 1 milyon 416 bin 795 aşı

‘Gün içinde randevu, gün içinde aşı’ uygulaması başladı

SON HABERLER

Araştırma: Çocuğu olmayan yetişkinler çocuğu olanlar kadar mutlu

Çocuk sahibi olmanın çoğu kişi tarafından ‘dünyanın en büyük mutluluğu’ olarak görüldüğü şüphesiz. Ancak, ABD’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’nde görevli psikologların araştırmasına göre çocuğu olmayan yetişkinler de çocuk sahibi olanlar kadar mutlu.

İkizderelilere bahçede durmak da yasak: Lebalep kalabalıklara bu ceza kesilmedi

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı başlatılan direnişin 58.gününde köy halkına uygulanan yaptırımlar ortaya çıkmaya başladı. 80 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı para cezası kesildi. Dışarı çıkmadığını, tarlasında olduğunu söyleyen İkizdereli vatandaş komutanın cezayı verirken kendisine “Şimdi bu paraları Ali Akyıldız, Musa Yılmaz ve Murat Çepni ödesin” dediğini aktardı. Bir diğer vatandaşsa komutana yaptığının haneye tecavüz olduğunu söylediğini aktardı ve “Korkutmak için ceza kesiyorlar. Korkmuyorum, ne kadar yazarsa yazsın” dedi.

Dolar Merkez’in faiz kararına tepkisiz

Merkez Bankasının politika faizini yüzde 19’da sabit tutmasına rağmen dolarda ilk tepki oldukça cılız kaldı. Karar öncesi 8,65’te bulunan kur, 8,60’a inip dakikalar içinde aynı bölgeye geri döndü.

İSKİ’nin yüzde 23’lük zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını içeren teklifini oy çokluğu ile reddetti.