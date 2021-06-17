24 saatte 1 milyon 582 bin 232 doz aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.

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Koca, Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler.”

Aşı randevuları pazartesi gecesi tüm kayıtlı çalışanlara da açıldığından beri her gün 1 milyonun üstünde aşılama yapılıyor. Dün itibariyle de 35 yaş üstüne açıldıktan sonra bu rakam iyice arttı.

Türkiye genelinde şu ana kadar 38 milyon 865 bin 253 doz aşı uygulandı. 14. milyon 54 bin 172 kişiyse iki dozu da vurularak aşısını tamamladı. Uzmanlar sürü bağışıklığının kazanılması için toplumda en az yüzde 60 oranında aşılama yapılması gerektiğini söylüyor. Aşılama hızındaki artışa rağmen bu oran Türkiye’de henüz yüzde 17 düzeyinde. Ancak son dönemde ağırlıklı olarak kullanılan BioNTech aşısının tek dozunun dahi yüzde 80 üstünde etkinliğe sahip olmasından dolayı toplumsal bağışıklığın daha kısa sürede elde edilebileceği düşünülüyor.