Mahkeme, idam mangası olmadığı için iki mahkumun cezasının infazını durdurdu

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde, iki idam mahkumunun cezalarının infazı, idam mangası oluşturulmadığı için durduruldu.

Elektrikli sandalye. Fotoğraf: www.thestate.com

Eyaletin yüksek mahkemesi, Brad Sigmon (63) ve Freddie Owens (43) adlı mahkumların bu ay için planlanan infazlarının durdurulmasına hükmetti.

Eyalette, ‘ilaç bulunmadığı’ için zehirli iğneyle idam mümkün değil. Yasaya göre mahkumlar, zehirli iğne olmadığında elektrikli sandalye veya kurşuna dizilme ‘seçeneklerinden’ birini seçmek durumunda. Ancak eyalette idam mangası oluşturulmadığı için mahkumlara sadece elektrikli sandalye seçeneği kalıyor.

Sigmon ve Owens’ın avukatları, müvekkillerinin tercihinin zehirli iğne olduğunu ancak bunun mümkün olmadığını ve elektrikli sandalyeyle idam edilmek istemediklerini belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, talebi haklı buldu, cezaların idam mangası oluşturulana kadar infaz edilemeyeceğini kararlaştırdı.

2002’de eski kız arkadaşının anne-babasını öldürmekten hüküm giyen Sigmon’ın bugün, 1999’da cinayet işleyen Owens’ı ise 25 Haziran’da idam edilmesi planlanıyordu.

Güney Carolina’da son olarak 2011 yılında bir mahkum idam edildi. 10 yıldır idam cezalarının infaz edilmemesinin nedeni zehirli iğnede kullanılan ilaçların süresinin geçmesi ve yenisinin tedarik edilememesi. Eyalette 37 idam mahkumu var.

Güney Carolina elektrikli sandalyeyle idam uygulamasının yapıldığı sekiz, kurşuna dizilmenin uygulandığı dört eyaletten biri.

Cezaevleri dairesinin sözcüsü Chrysti Shain, “Dairemiz idam mangası oluşturmaya ilişkin prosedürleri ilerletmeye çalışıyor. Başka eyaletlerin uygulamalarını inceleyip yolumuzu belirleyeceğiz. Mahkemeye idam mangası oluşturulduğunda bildireceğiz” dedi ancak tarih veremedi.