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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’den yargılanan yedi kişi botla Yunanistan’a geçerken gözaltına alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalıştığı ve ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddia edilen yedi kişi ile iki göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çıplak Ada açıklarında Türk kara sularındaki bir botun, Yunanistan’ın Midilli Adası’na doğru ilerlediği bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, bottaki dokuz kişiyi karaya çıkardı.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen bu kişilerin yedisinin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından kayıtlarının bulunduğu, bazıları hakkında hukuki süreçlerin devam ettiği belirlendi. Beşinin polislikten ihraç edildiği öğrenildi.

Kaçışı organize ettiği ileri sürülen iki kişinin ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan kayıtları bulunuyor.

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