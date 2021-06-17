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Yaramazlara biraz batar!

CHP lideri, Deniz Poyraz’ın öldürülmesine ‘isyan etti’; savcılara seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘namuslu savcılara son kez sesleniyorum’ diyerek: “İlk soracağınız soru 10 milyon avroyu (yaklaşık 104 milyon lira) Ankara’da kimin için istediler, işte o sorunun yanıtı sizi Deniz’in katillerine kadar da götürecek” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Onur Gencer adlı saldırgan, bugün saat 11:00 civarında Konak’taki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, bir parti çalışanının kızı Deniz Poyraz’ı da öldürmüştü. Valilik eski sağlık çalışanı Gencer’i binanın çatısında yakalamıştı. Saldırganın sosyal medya profilinde ‘bozkurt’ işareti yaparken, silah kullanmış halde ve poligonda atış taliminde çekilmiş fotoğraflar ve Suriye’de ‘görev’e gittiğine dair ifadeler bulunuyor.


CHP lideri Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

“Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeli’yi, Balkanları gelecek planlarını vatanımızı konuştu. Sonra Deniz’i öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın, kaçan kaçsın kalan da ölsün. Kahvaltı ederken Deniz’i öldürdüler sevgili halkım, katlettiler kızımızı.

Onun için bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Biliyorum azınlıkta kalsanız da hala vatansever olanınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hala bitiremediler.

Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden. Aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk’ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları; vaktimiz hızla daralıyor, soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok Denizlerin canlarına kastedecekler.”

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