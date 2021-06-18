34 kadından Pornhub’a ‘izinsiz içerik’ davası

ABD, Britanya, Kolombiya, Tayland ve Kanada’da yaşayan 34 kadın porno içerikli yayın yapan site Pornhub’a izinleri olmadan videoları yayınlandığı gerekçesiyle dava açtı.

Fotoğraf: Twitter

ABD’nin California eyaletinde, Pornhub’ın bünyesinde bulunduğu Mindgeek adlı şirkete açılan davanın 179 sayfalık dilekçesinde izinsiz yayınlanan videoların tacavüz, intikam pornosu ve çocukların görüntülerini içerdiği vurgulandı.

Davayı açan 34 kadının 14’ünün videolar izinsiz olarak yüklendiğinde 18 yaşının altında olduğu, 14’ünün ise cinsel suç işleyenlerin kurbanları olduğu belirtildi.

Kimliğini gizlemek için ‘Isabella’ adını kullanarak basına konuşan bir kadın, görüntüleri paylaşıldığında 17 yaşında bir lise öğrencisi olduğunu, erkek arkadaşının onu çıplak video çekmeye zorladığını ve sonra da ondan habersiz Pornhub’a yüklediğini söyledi.

‘Michelle’ adını kullanan bir genç kadın ise 15 yaşındayken cinsel istismara uğradığını ve görüntülerinin paylaşıldığını anlattı.

Pornhub’dan yapılan yazılı açıklamada suçlamaların saçma ve asılsız olduğu öne sürüldü. BBC’ye konuşan bir yetkili ise “Pornhub’ın yasadışı içeriğe toleransı sıfır ve her türlü şikayeti inceliyoruz” dedi. Ayrıca, yüklenen her içeriğin gözden geçirildiğini ve kimliği kendilerince tanımlanmamış, doğrulanmamış kişilerin içerik yüklemesine izin verilmediğini söyledi..

BBC haberinde, ABD’deki ortağı CBS’in, Pornhub’ın kullanıcılarından videolarını yükledikleri kişilerin yaş veya diğer kimlik bilgilerini istemediği ve görüntüsü yayınlanan kişilerin onayını da talep etmediği bilgisini verdiğini aktardı.

ABD’de yayınlanan New York Times gazetesi, geçen yıl aralık ayında yayınladığı haberinde siteyi çocuk istismarı ve tecavüz içeren videolar yayınlamakla suçlamıştı.

Geçen hafta da California eyaletinde porno oyuncusu Ruben Andre Garcia, kadınları kandırıp porno filmlerde oynamaya ve seks ticaretine zorladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Garcia’nın zorladığı kadınların görüntüleri Pornhub ortak kanalları GirlsDoPorn.com ve GirlsDoToys.com sitelerinde yayınlanmıştı.

Bedava olan Pornhub’da yüksek kaliteli görüntü ve ekstra içerik izlemek isteyen kullanıcılar aylık üyelik ücreti ödüyor. Pornhub, 2019 yılında sitenin 42 milyar kez ziyaret edildiğini, 6,83 milyon video yüklendiğini açıklamıştı.