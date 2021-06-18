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Yaramazlara biraz batar!

Almanya, BioNTech aşısı yaptıranlara kapıyı açtı

Türkiye’de çift doz BioNTech aşısı yaptıranlar, Almanya’ya turist olarak kabul edilecek.

Fotoğraf: Reuters

Almanya, 25 Haziran’dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için kısıtlamaları gevşetiyor.


İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde yaşayanlar, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları yaptırmışsa, ülkeye turistik seyahatte bulunabilecek.

EMA; Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca ve Türkiye’de de kullanılan BioNTech/Pfizer şirketlerinin geliştirdiği aşıları onaylamıştı.

Türkiye’de kullanılan Çin aşısı Sinovac ile iki hafta içinde kullanıma girmesi beklenen Rus aşısı Sputnik V’nin ise inceleme süresi devam ediyor.

‘Aşı kartı’ sorulacak

AA’nın aktardığına göre yolcuların Almanya’ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere ise söz konusu kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek.

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