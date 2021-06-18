Almanya, BioNTech aşısı yaptıranlara kapıyı açtı

Tabii ki uzun ve sağlıklı yaşamak güzel.

Tabii ki hem ortak alanlarda sunulabilen olanaklarla, hem de bireysel bilincimizle kaliteli yaşamak, yaşamaya çalışmak güzel.

Ama bir de dolu dolu yaşamak var ki kendi adıma bu üçü arasında benim en kıymet verdiğim.