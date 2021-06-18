Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaçak avlanan iki kişi fotokapana yakalandı: 33 bin lira ceza kesildi

Antalya’daki Güllük Dağı Milli Parkı’nda avlanması yasak yaban keçisi avlayan iki kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından kurulan fotokapana yakalandı. Toplam 33 bin 789 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

DKMP 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün Güllük Dağı olarak bilinen Termessos Milli Parkı’nda nesli tehlike altındaki hayvanları ve yaşamlarını incelemek için kurulan fotokapana kaçak avlanan iki kişi yakalandı.


Görüntüleri inceleyen ekipler ellerinde tüfek ve yaban keçisine ait parçaların bulunduğu ikiliyi görünce harekete geçti. Kimliğini tespit etti. Kaçak avcılar, yaban keçisi vurduklarını kabul etti.

Ruhsatsız tüfeklerine el konulan avcılara DKMP ekipleri tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 6 bin 12 lira, vurdukları yaban keçisi için ise 27 bin 777 lira para cezası uygulandı.

SON HABERLER

Kaliteli ve uzun yaşam

Tabii ki uzun ve sağlıklı yaşamak güzel.
Tabii ki hem ortak alanlarda sunulabilen olanaklarla, hem de bireysel bilincimizle kaliteli yaşamak, yaşamaya çalışmak güzel.
Ama bir de dolu dolu yaşamak var ki kendi adıma bu üçü arasında benim en kıymet verdiğim.

MHP ‘seçim’ şartlarını AKP’ye iletmiş

Seçim kanununda düzenleme yapmaya hazırlanan ‘cumhur ittifakı’nda MHP’nin üç şartını rapor halinde AKP’ye sunduğu bildirildi. Bu şartlar şöyle: “Seçim barajı yüzde 5 olsun. İttifak içi baraj uygulansın. Daraltılmış bölgeye itirazımız var.”